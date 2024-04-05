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Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Nijerya&#039;da düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'nın Kogi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kogi eyaletine bağlı Omala bölgesinde saldırı düzenlendi.

ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR

Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, bölge sakinlerinin gıda ürünleri gasbedildi. Kogi Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu William Aya, olayı doğrulayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. 

Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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