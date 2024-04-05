Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Nijerya'nın Kogi eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kogi eyaletine bağlı Omala bölgesinde saldırı düzenlendi.
ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR
Saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, bölge sakinlerinin gıda ürünleri gasbedildi. Kogi Eyaleti Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu William Aya, olayı doğrulayarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Nijerya, farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı