Nijerya'da barış koruma görevindeki askerlere silahlı saldırı düzenlendi: 16 ölü

Nijerya'nın Delta eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 16 askerin öldürüldü. Öldürülenlerin arasında üst düzey rütbelilerin olduğu ve bölgede barış koruma görevinde bulundukları öğrenildi. Olayla ilgili birkaç kişi gözaltına alınırken, bölge sakinleri korkudan evlerini terk etti...

Nijerya Savunma Enformasyon Direktörü Tukur Gusau, yaptığı yazılı açıklamada, Delta eyaletine bağlı Bomadi bölgesindeki iki köyde barış koruma görevinde olan askerlerin silahlı saldırılara uğradıklarını belirtti.

ARALARINDA KIDEMLİ ASKERLERİNDE OLDUĞU 16 GÖREVLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gusau, saldırılarda aralarında 2 binbaşı, bir yüzbaşının da bulunduğu 16 askerin hayatını kaybettiğini kaydetti. Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Gusau, "Şu ana kadar birkaç kişi gözaltına alınırken, saldırının arkasındaki nedeni ortaya çıkarmak için gerekli adımlar atılmaya başlandı." ifadesini kullandı.

KÖYLÜLER KORKUDAN EVLERİNİ TERK ETTİ

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, saldırının ardından bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiği belirtildi.

EYALETTE SIK SIK ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

Petrol zengini Delta eyaletindeki pek çok toplulukta enerji şirketlerinin petrol sızıntıları için tazminat ödemesi ya da toprak yüzünden sık sık, bazen ölümle sonuçlanan çatışmalar yaşanıyor.