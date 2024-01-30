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    • Nijerya'da düzenlenen saldırıda en az 10 ölü

    Nijerya'da silahlı kişilerin kanlı saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Çeşitli silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin Nijerya'da faaliyet gösterdiği biliniyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Nijerya&#039;da düzenlenen saldırıda en az 10 ölü
    Nijerya, Saldırı, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

    EN AZ 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Ulusal basındaki haberlere göre, Agatu bölge yetkilisi Godwin Edoh, silahlı kişilerin Benue eyaletine bağlı Agatu bölgesindeki köylere saldırılar düzenlediğini belirtti.

    Edoh, saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

    Saldırıların ardından bölgedeki çok sayıda kişiden de haber alınamadığı bilgisini paylaşan Edoh, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

    Nijerya, ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    NijeryaSaldırı
    Haberler > Dünya > Nijerya'da düzenlenen saldırıda en az 10 ölü
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