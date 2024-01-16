Bright Osayi-Samuel Nijerya Milli Takımı kampında gıda zehirlenmesi yaşadı

16 Ocak 2024 21:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 22:02

Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel Nijerya Milli Takımı kampında zehirlendi. Fildişi Sahili'nin ev sahipliği yaptığı 2023 Afrika Uluslar Kupası için milli takım kampında bulunan 26 yaşındaki bek gıda zehirlenmesi yaşadığını açıkladı.

FİLDİŞİ SAHİLİ - NİJERYA MAÇINDA SAHADA

Nijerya basınına açıklama yapan Osayi, kendisini güçsüz hissettiğini ve perşembe günü oynanacak Fildişi Sahili maçına kadar kendisine geleceğini söyledi. Yıldız futbolcu endişelenecek bir durumun olmadığını belirtti.

EKVATOR GİNESİ'Nİ YENEMEDİLER

Nijerya Afrika Uluslar Kupası A Grubu'ndaki ilk maçında Ekvator Ginesi ile 1-1 berabere kaldı. Bright Osayi-Samuel yedek soyunurken 83. dakikada oyuna dahil olmuştu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

Nijerya'nın tek golü Victor Osimhen'den geldi.