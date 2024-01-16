Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık, İsmail Yüksek için 12 milyon euro

16 Ocak 2024 14:45 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 14:48

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Fenerbahçe'den İsmail Yükske için devreye girdiği öğrenildi.

Türk oyuncuyu yakın takibe alan gözlemcilerin olumlu rapor verdiği belirtildi.

Milan'dan alınan Krunic'in ardından takımda forma şansı azalması beklenen İsmail'in şartların oluşması durumunda ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

İSMAİL YÜKSEK NE KADAR KAZANDIRACAK?

Fenerbahçe'deki formuyla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek için en az 15 milyon euro gelir hedefleyen Fenerbahçe'nin bu rakamın altında kalacak önerileri kabul etmeyeceği iddia ediliyor.

İsmail'i transfer etmek isteyen Lyon'un ise 8 milyon euro + 4 milyon euro bonus olmak üzere toplam 12 milyon euro teklif edeceği yazılıyor.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 28 resmi maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 1 gol ve 4 asist katkısında bulundu.