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    Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık, İsmail Yüksek için 12 milyon euro

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, Avrupa takımlarının radarına girdi. Türk milli oyuncu için Fransız ekipleri teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Fenerbahçe&#039;de sürpriz ayrılık, İsmail Yüksek için 12 milyon euro
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Fenerbahçe'den İsmail Yükske için devreye girdiği öğrenildi.

    Türk oyuncuyu yakın takibe alan gözlemcilerin olumlu rapor verdiği belirtildi.

    Milan'dan alınan Krunic'in ardından takımda forma şansı azalması beklenen İsmail'in şartların oluşması durumunda ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

    Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık, İsmail Yüksek için 12 milyon euro

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    Fenerbahçe'deki formuyla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek için en az 15 milyon euro gelir hedefleyen Fenerbahçe'nin bu rakamın altında kalacak önerileri kabul etmeyeceği iddia ediliyor.

    İsmail'i transfer etmek isteyen Lyon'un ise 8 milyon euro + 4 milyon euro bonus olmak üzere toplam 12 milyon euro teklif edeceği yazılıyor.

    Bu sezon sarı-lacivertli formayla 28 resmi maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 1 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsmail YüksekFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık, İsmail Yüksek için 12 milyon euro
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