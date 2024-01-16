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    Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme 'Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir'

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Rams Park'ta düzenlenen sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulunarak ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasarayi forma kol sponsorluğu için Yünsa ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

    Rams Park'ta düzenlenen imza törenine katılan kulüp başkanı Dursun Özbek, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Hakem hatalarına değinen Özbek, "Hakem hatalarının hangi seviyelere geldiğini görüyorsunuz. Bu böyle devam edemez, etmeyecek. Galatasaray organize bir kötülükle karşı karşıya. Gerektiğinde herkese anladığı dilden konuşmasını bilirim." ifadelerini kullandı.

    Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme 'Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir'

    DURSUN ÖZBEK: KENARA ÇEKİLSİNLER

    Süper Lig'de dün akşam oynanan Kayserispor maçındaki hakem kararlarını eleştiren Dursun Özbek, "Bunlar son çırpınışlar. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır devam eden başarısızlıklarının da sonuna geldiler. Ben buradan MHK'ye ve federasyon yetkililerine sesleniyorum ve onları uyarıyorum. Haksızlığı hak kabul edenler, yıllardır sürdürdükleri çırpınışların sonuna geldiler. Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir. Türk futbolunda emekli olmak isteyenler size sempatik gelebilir. Bırakın sezon sonu sessiz sedasız kenara çekilsinler." dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dursun ÖzbekGalatasarayFenerbahçe
    Haberler > Spor > Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme 'Şampiyonluk emekli ikramiyesi değildir'
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