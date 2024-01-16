Rıdvan Yılmaz imzaya çok yakın, Türk yıldız Süper Lig deviyle anlaştı

16 Ocak 2024 10:25 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 10:27

Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-1 yenen Galatasaray'da gözler ara transfere çevrildi.

Sol bek Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Sarı-kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için girişimlerini hızlandırdı.

İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen milli oyuncunun yeniden Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı belirtildi.

Galatasaray'ın ilgisine olumlu yaklaşan Rıdvan'ın kulüplerin anlaşması halinde ligin ikinci devresinde sarı kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi.

EURO 2024 HAYALİ İÇİN AYRILMAK İSTİYOR

2022-2023 sezonu başında Beşiktaş'tan 4 milyon euro bedelle Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, ilk sezonunda sadece 15 resmi maçta forma giymişti.

İskoçya'daki ikinci sezonunda daha fazla forma şansı bulan 22 yaşındaki sol bek, şu ana kadar ligde 13 maça çıkarak 861 dakika sahada kaldı.

Ligde oynanan son 4 maçta 90 dakika şans bulan Türk oyuncunun ayrılmak için kararsız kalsa da EURO 2024'e gitmek için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

RIDVAN YILMAZ: İDOLÜM ANGELİNO

Öte yandan Galatasaray'da Angelino'nun yerine alınmak istenen Rıdvan Yılmaz, 2021'de Goal Türkiye'den Samet Çayır'a verdiği röportajda Angelino ve Zinchenko'yu idol olarak gördüğünü açıklamıştı.

O dönem Bundesliga ekibi Leipzig’de oynayan Angelino, sezon başında Galatasaray'a transfer olsa da beklentilerin altında kalmıştı.