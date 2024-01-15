Galatasaray'ın zirve takibi sürüyor! 3 puanı 2 golle aldı (Galatasaray 2-1 Kayserispor)

15 Ocak 2024 21:51 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 22:19

Süper Lig'in 20'nci haftası RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçı ile sona erdi. Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen ve şampiyonluk yarışında büyük yara alan sarı kırmızılı ekip, 50 bin taraftarı önünde 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın golleri 26'ncı dakikada Victor Nelsson ve 58'inci dakikada Boa Morte'den gelirken, 1-1'lik eşitliği 86'ncı dakikada penaltıdan bulduğu golle Mertens bozdu.

Bu sonuçla birlikte ligde ikinci sırada bulunan Galatasaray puanını 51'e yükseltirken, Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 77 Berkan Kutlu), Ndombele (Dk. 65 Kerem Demirbay), Tete (Dk. 76 Baran Demiroğlu), Mertens (Dk. 87 Eyüp Aydın), Zaha, Halil Dervişoğlu (Dk. 65 Kaan Ayhan)

Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Attamah, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Ackah (Dk. 81 Baran Ali Gezek), Karimi (Dk. 89 Yiğit Emre Çeltik), Boa Morte (Dk. 75 Carole), Mehmet Eray Özbek (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Ramazan Civelek (Dk. 75 Hayrullah Erkip), Bahoken

Goller: Dk. 26 Nelsson, Dk. 86 Mertens (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 58 Boa Morte (Mondihome Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 32 Karimi, Dk. 45+4 Mehmet Eray Özbek, Dk. 71 Gökhan Sazdağı, Dk. 85 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 88 Arif Kocaman, Ramazan Civelek (Maç bitiminde) (Mondihome Kayserispor), Dk. 52 Mertens (Galatasaray)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI: 12. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens, pasını penaltı noktası civarındaki Halil'e aktardı. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca topu yanındaki Tete'ye verdi. Brezilyalı futbolcunun uygun durumdaki şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0.

41. dakikada Kayserispor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan Hasan Ali'nin ortasında penaltı noktası üzerindeki Bahoken'in topukla vurduğu top Abdülkerim'e çarparak oyun alanını terk etti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda korner kararı verdi. VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Abdülkerim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.

45+5. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Bilal soluna uçarak topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısını İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 1-0 önde bitirdi.

İKİNCİ YARI: 50. dakikada Ramazan Civelek, ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu ceza yayının sağındaki Gökhan Sazdağı'na pas vererek kullandı. Bu oyuncunun sert şutunda top, kaleci Muslera'dan döndü. Pozisyonun devamında altıpas içinde kalan meşin yuvarlağı son anda Attamah'dan önce tokatlayan Uruguaylı file bekçisi tehlikeyi önledi.

54. dakikada Zaha'nın ceza sahasının ilk metresinden çıkardığı sert şutta top az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Orta sahada Torreira'nın kısa düşen geri pasında araya giren Boa Morte, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.

68. dakikada Boey'un sağdan ortaladığı topa penaltı noktası civarındaki Mertens voleyle vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki mücadelede Barış Alper Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, önce pozisyonu devam ettirdi. Oyunun durmasının ardından VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, faul olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Mertens, sert bir vuruşla kaleci Bilal'in sağından ağları havalandırdı: 2-1.

Mücadele, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'de geçen hafta EMS Yapı Sivasspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyunculardan Kerem Demirbay ve Kazımcan Karataş yedeğe çekilirken, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kerem Aktürkoğlu ile Ali Turap Bülbül de kadroda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, Mondihome Kayserispor maçında bu futbolcuların yerine Sacha Boey, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele ve Mateus Tete'ye görev verdi.

7 İSİM KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da 7 futbolcu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçının kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, kırmızı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Uluslar Kupası'ndan dolayı ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, kadroda bulunmadı.

Sezon başında transfer edilen Angelino da son haftalarda olduğu gibi yine kadroda kendisine yer bulamadı.

ŞEHİTLER ANILDI

Karşılaşma öncesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaraylı futbolcular üzerinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" yazısının bulunduğu siyah tişörtle ısınmaya çıktı.

Tribünde "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır", "Aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun" yazılarının bulunduğu pankartlar açan taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.