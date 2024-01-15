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    Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Brezilya'da olan Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sakatlığından dolayı bir süre oynamayacağı açıklanan Mauro Icardi'nin sahalara ne zaman döneceği merak ediliyor. Yurt dışında olan yıldız oyuncunun bu hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi.

    Galatasaray&#039;da Icardi gelişmesi! Brezilya&#039;da olan Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek.

    Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de Rams Park'ta oynanacak.

    GALATASARAY'DA 7 EKSİK

    Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'da 6 oyuncu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

    Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu akşamki maçta görev yapamayacak.

    Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Brezilya'da olan Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu

    ICARDI SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

    Eşi Wanda Nara ile yurt dışında olan ve son olarak Brezilya'da görülen Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu.

    Bu hafta İstanbul'a gelmesi beklenen Arjantinli yıldızın Trabzonspor ile oynanacak mücadeleye yetişmesi bekleniyor.

    Kayserispor maçıyla birlikte Ümraniyespor ile oynanacak Türkiye Kupası maçını da kaçıracak olan Icardi'nin 21 Ocak'taki zorlu maça yetişeceği öğrenildi.

     

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayIcardi
    Haberler > Spor > Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Brezilya'da olan Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu
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