Galatasaray'da Icardi gelişmesi! Brezilya'da olan Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu

15 Ocak 2024 16:03 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 16:04

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Kayserispor'u konuk edecek.

Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de Rams Park'ta oynanacak.

GALATASARAY'DA 7 EKSİK

Zirve yarışında yara almak istemeyen Galatasaray'da 6 oyuncu, Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi , Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, bu akşamki maçta görev yapamayacak.

ICARDI SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Eşi Wanda Nara ile yurt dışında olan ve son olarak Brezilya'da görülen Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Bu hafta İstanbul'a gelmesi beklenen Arjantinli yıldızın Trabzonspor ile oynanacak mücadeleye yetişmesi bekleniyor.

Kayserispor maçıyla birlikte Ümraniyespor ile oynanacak Türkiye Kupası maçını da kaçıracak olan Icardi'nin 21 Ocak'taki zorlu maça yetişeceği öğrenildi.