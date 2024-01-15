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    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzonspor'a karşı attığı gol sonrası İsrail'in Gazze saldırılarını destekleyici davranışta bulunan Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. İsrailli oyuncu Türkiye'den ayrılarak ülkesine dönecek.

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor - Trabzonspor müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in Gazze'de yaptığı katliamı destekler hareketi nedeniyle gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel’in, bugün özel uçakla ülkesine gideceği öğrenildi.

    Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün akşam oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında ev sahibi ekibin İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, attığı golden sonra İsrail’in, Gazze’de yaptığı katliamı destekler nitelikte hareketi nedeniyle gözaltına alındı.

    Jehezkel, bugün sabah saatlerinde Antalya Emniyet’indeki işlemlerin ardından Güvenlik Şube Ekipleri tarafından Terörle Mücadele Savcılığında ifadesi alınmak üzere Antalya Adliyesi'ne getirildi. Yaklaşık 45 dakika savcılıkta tercüman aracılığıyla ifade veren Jehezkel, serbest bırakıldı.

    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi

    İSRAİL'E GERİ DÖNECEK

    Öte yandan Antalyaspor Basın Sözcüsü Alkan Evren, istenmeyen bir durumun yaşandığını belirterek, Jehezkel’in savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığını ve Jehezkel’in bugün özel uçakla ülkesine gideceği söyledi. Evren, Antalyaspor’un sözleşmeyi fesihle ilgili hukuki işlemleri sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    JehezkelBeşiktaş
    Haberler > Spor > Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi
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