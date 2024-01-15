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    Jehezkel krizi büyüyor! Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den skandal paylaşım

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev, '7 Ekim ve 100 gün" yazılı mesajla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına yönelik destekleyici paylaşım yaptı. Sosyal medyada yoğun tepki alan Karzev'in takımdan gönderilmesi bekleniyor.

    Jehezkel krizi büyüyor! Başakşehir&#039;in İsrailli futbolcusu Eden Karzev&#039;den skandal paylaşım
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı golden sonra bilekliğine yazdığı "7 Ekim ve 100 gün" yazılı mesajla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermişti. 

    Maç sonrası kadro dışı kalan Jehezkel, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel'in tercüman vasıtasıyla ifadesinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Jehezkel krizi büyüyor! Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den skandal paylaşım

    EDEN KARZEV'DEN SKANDAL DAVRANIŞ

    Jehezkel'in bu hareketi sonrası bir skandal da Başakşehir'de oynayan Eden Karzev'den geldi. Karzev de Jehezkel'e benzer şekilde '100 gün' ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntıladı sosyal medya hesabından paylaşarak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek verdi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Jehezkel
    Haberler > Spor > Jehezkel krizi büyüyor! Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev'den skandal paylaşım
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