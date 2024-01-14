Antalyaspor'un İsraili futbolcusu Jehezkel küstah gol sevincinin ardından takımdan gönderildi

14 Ocak 2024 20:00 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 20:08

Antalyaspor Kulübü, Trabzonspor maçında attığı golden sonra yaptığı hareketten dolayı İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel'i kadro dışı bıraktı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68'inci dakikasında attığı golden sonra bileğindeki yazıyı paylaşarak ülkemizin milli değerlerine aykırı hareket ettiği görülen Sagiv Jehezkel'in yönetim kurulu kararı ile kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlarda bulunulmasına asla müsaade etmeyecektir."

BİLEĞİNDE NE YAZIYORDU?

28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe (İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih) dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekti.

Futbolseverler, Jehezkel'in çocukların öldürüldüğü savaşta İsrail'e destek mesajı gönderdiğini iddia etti.