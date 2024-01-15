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    Gözaltına alınan Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı! Davut yıldızını neden gösterdiğini açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı gol sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyici davranışta bulunduğu için gözaltına alınmıştı. Kendini savunan Jehezkel, savaşın son bulmasını istediğini açıkladı.

    Gözaltına alınan Sagiv Jehezkel&#039;in ifadesi ortaya çıktı! Davut yıldızını neden gösterdiğini açıkladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor'a attığı gol sonrası İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyici davranışta bulunan Sagiv Jehezkel, gözaltına alınmıştı.

    Gol sevinci sırasında bileğindeki yazıyı kameralara gösteren Jehezkel, İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününü ve Davut yıldızını göstermişti.

    İsrailli futbolcunun skandal hareketleri sonrası Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

    Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınan Sagiv Jehezkel, kimseye saygısızlık yapmadığını öne sürdü.

    Gözaltına alınan Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı! Davut yıldızını neden gösterdiğini açıkladı

    JEHEZKEL: SAYGISIZLIK YAPMADIM

     "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı."

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AntalyasporSagiv Jehezkel
    Haberler > Spor > Gözaltına alınan Sagiv Jehezkel'in ifadesi ortaya çıktı! Davut yıldızını neden gösterdiğini açıkladı
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