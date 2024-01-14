Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı savaş propagandası yapan Jehezkel'le ilgili soruşturma başlattı

14 Ocak 2024 23:33 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 23:44

Antalyaspor, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bileğindeki Gazze işgalini destekleyen yazıyı paylaşan Sagiv Jehezkel’in kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

YARGI HAREKETE GEÇTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı İsrail propagandası yapan futbolcuya soruşturma açtığını açıkladı.

Tunç'un X' paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail’in #Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

100 günü aşkın süredir, çocuk-kadın, genç-yaşlı demeden Gazze’de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail’in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

ÖMER ÇELİK: NEFRETİ KÖLESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de X hesabından yaptığı paylaşımda "Nefretin kölesi" ifadesini kullandı.

28 yaşındaki futbolcu attığı golden sonra bileğindeki yazıyı kameralara gösterdi. Yazıda 7 Ekim 2023 gününe (İsrail'in Gazze'yi işgal etmek için başlattığı operasyonların başladığı tarih) dikkat çekilmesi ve davut yıldızının bulunması, sosyal medyada tepki çekti.

SİNAN BOZTEPE: GEREĞİ YAPILACAK

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bugün Trabzonspor ile oynadığımız karşılaşmanın 68. dakikasında attığı golden sonra bilgimiz dışında bileğindeki yazıyı paylaşarak propaganda yaptığı görülen Sagiv Jehezkel kadro dışı bırakılmıştır. Bizim için ülkemiz hassasiyetleri her şeyin üstündedir. Sonunda şampiyonluk ya da kupa bile olsa, ülkemizin hassasiyetlerine karşı davranışlara asla müsaade etmeyeceğimi buradan belirtiyorum.

Kulübümüz resmi sosyal medya hesaplarında gol sonrası yapılan anlık paylaşım, konunun fark edilmesi ile birlikte anında kaldırılmıştır. Bizler sporun ve yeşil zeminin içinde kalmaya, futbolcularımızı din, dil, ırk ayrımı yapmadan sadece sporcu olarak görmeye devam ederken, spekülasyona neden olabilecek bu hareketi tasvip etmiyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.”