Aboubakar Fenerbahçe'ye çok yakın! Fenerbahçe transferi takasla bitirecek

15 Ocak 2024 14:17 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 14:23

Süper Lig'de başlayan ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Miguel Crespo'yu gözüne kestiren Beşiktaş'ın karşılığında kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ı teklif edeceği belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar ile Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun takası konusunda iki kulüp arasında ciddi mesafe katedildi ve transferin bitme aşamasına geldiği öğrenildi.

ABOUBAKAR FENER'E CRESPO BEŞİKTAŞ'A

Milan'dan transfer edilen Rade Krunic ile beraber forma giyme şansı azalan Crespo'nun ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yakın zamanda dev transfer takasıyla ilgili bir görüşme daha yapması bekleniyor.