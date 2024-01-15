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    Aboubakar Fenerbahçe'ye çok yakın! Fenerbahçe transferi takasla bitirecek

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ara transfer döneminde sürpriz bir anlaşma yapacağı iddia edildi. Michy Batshuayi'nin yerine golcü bakan Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'tan Aboubakar'ı istedi.

    Aboubakar Fenerbahçe&#039;ye çok yakın! Fenerbahçe transferi takasla bitirecek
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de başlayan ara transfer dönemi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

    Miguel Crespo'yu gözüne kestiren Beşiktaş'ın karşılığında kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar'ı teklif edeceği belirtildi.

    Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Aboubakar ile Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun takası konusunda iki kulüp arasında ciddi mesafe katedildi ve transferin bitme aşamasına geldiği öğrenildi.

    Aboubakar Fenerbahçe'ye çok yakın! Fenerbahçe transferi takasla bitirecek

    ABOUBAKAR FENER'E CRESPO BEŞİKTAŞ'A 

    Milan'dan transfer edilen Rade Krunic ile beraber forma giyme şansı azalan Crespo'nun ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

    Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yakın zamanda dev transfer takasıyla ilgili bir görüşme daha yapması bekleniyor.

    Aboubakar Fenerbahçe'ye çok yakın! Fenerbahçe transferi takasla bitirecek

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AboubakarCrespoBeşiktaşFenerbahçe
    Haberler > Spor > Aboubakar Fenerbahçe'ye çok yakın! Fenerbahçe transferi takasla bitirecek
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