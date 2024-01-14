Marius Sumudica'dan maç sonu Fenerbahçe'yi kızdıracak sözler

14 Ocak 2024 21:46 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 21:58

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 0-1 mağlup olan Gaziantep FK'nın 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Kırmızı-Siyahlılar 21 puanla 16. sırada ve düşme hattının 1 puan üzerinde yer alıyor.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, maç sonu beIN Sports'un flaş röportajında Fenerbahçe'yi kızdıracak ifadeler kullandı. Rumen çalıştırıcı şöyle konuştu:

"SANKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDILAR"

"Fenerbahçe golden sonra Şampiyonlar Ligi kazanmış gibi sevindi. Bu bize daha çok güven veriyor. Böyle paralar harcayan bir takımın, böyle sevinci kendi adımıza güven veren bir şey.

Hakemlerle ilgili konuşmuyorum. Ancak bütün takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı."

M'BAKATA: 1 PUANI HAK ETMİŞTİK

Kongolu sağ bek Salem M'Bakata, "Serimize devam etmek istiyorduk, kaybetmiyorduk. Fenerbahçe iyi bir takım. 1 puanı hak ediyorduk en azından. Mağlubiyeti hak etmediğimiz kesin. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı pozisyon bulunca atmanız gerekiyor, biz de atmalıydık. Bu maç, önümüzdeki maçlar için iyi bir işaretti" ifadelerini kullandı.

FURKAN SOYALP: TÜM TAKIMIN İÇİ RAHAT

Furkan Soyalp ise şunları söyledi: "80 dakika iyi durduk. Analizlerini yaptığımız pozisyonlar vardı. Fenerbahçe biraz daha baskılı oynadı ama biz de elde ettiğimiz pozisyonları değerlendirebilirdik. Son 10 dakikada bir kenar organizasyonundan gol yedik. Çok iyi mücadele ettik. Hak ettiğimiz puan bu değildi. 1 puan alacağımızı hissediyorduk. Maalesef elimiz boş. Lig devam ediyor. Zor bir rakibe karşı oynadık. Elimizden geleni yaptık. Tüm takımın içi rahat. Gelişerek devam edeceğiz."