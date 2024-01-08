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    Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig ekibi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın artan şikayetleri sonrası hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

    Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica'nın tedavisinin hastanede sürdüğünü ve sağlık durumununun iyiye gittiğini açıkladı.

    Kulüpten yapılan açıklamada Sumudica'nın artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alındığı, tedavisinin hastanede sürdüğü ve durumunun iyiye gittiği belirtildi.

    Gaziantep FK'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

    "Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır.

    Sani Konukoğlu Hastanesi’nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir.

    Teknik Direktörümüz Marius Sumudica’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

     

     

    Gaziantep FkSumudica
    Haberler > Spor > Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı
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