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    Icardi'den taraftara müjde! Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray'ın bir süre forma giyemeyeceğini açıkladığı Mauro Icardi'nin ne zaman sahalara döneceği açıklandı. Arjantinli yıldız erken dönmek için fedakarlık yapabileceğini öne sürdü.

    Icardi&#039;den taraftara müjde! Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynanan mücadele yüzüne darbe alan Mauro Icardi'nin yüz kemiklerinde kırık oluşmuştu.

    Maskeyle oynaması gündeme gelen Arjantinli yıldızın formasına ne zaman kavuşacağı netlik kazandı.

    Konyaspor maçında oynamayan Icardi'nin Sivasspor, Kayserispor ve Ümraniyespor maçlarına yetişmesi zor görülürken, 21 Ocak'ta Trabzonspor le oynanacak zorlu maça ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi.

    Icardi'den taraftara müjde! Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu

    GALATASARAY'DAN ICARDI AÇIKLAMASI

    Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.

     

    GalatasarayIcardi
    Haberler > Spor > Icardi'den taraftara müjde! Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu
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