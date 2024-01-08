Icardi'den taraftara müjde! Arjantinli golcünün dönüş tarihi belli oldu

8 Ocak 2024 14:01 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 14:32

Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynanan mücadele yüzüne darbe alan Mauro Icardi'nin yüz kemiklerinde kırık oluşmuştu.

Maskeyle oynaması gündeme gelen Arjantinli yıldızın formasına ne zaman kavuşacağı netlik kazandı.

Konyaspor maçında oynamayan Icardi'nin Sivasspor, Kayserispor ve Ümraniyespor maçlarına yetişmesi zor görülürken, 21 Ocak'ta Trabzonspor le oynanacak zorlu maça ilk 11'de başlayabileceği öğrenildi.

GALATASARAY'DAN ICARDI AÇIKLAMASI

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.