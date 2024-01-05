Galatasaray'da Icardi şoku! Bir süre formasından uzak kalacak

5 Ocak 2024 15:42 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 15:45

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.

Galatasaray'da Icardi'nin Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında oynamayacağı öğrenildi.