Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Galatasaray'da Icardi şoku! Bir süre formasından uzak kalacak

    Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, en az 3 maçta takımının yanında olamayacak. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    Galatasaray&#039;da Icardi şoku! Bir süre formasından uzak kalacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.

    Galatasaray'da Icardi'nin Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında oynamayacağı öğrenildi.

    Icardi'den ay-yıldız açıklaması! Sosyal medyadaki fotoğrafı gündem olmuştu
    Oynat

    Icardi'den ay-yıldız açıklaması! Sosyal medyadaki fotoğrafı gündem olmuştu

    Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Alanyaspor maçı öncesi taktığı Ay-yıldızlı bilekliği ile gündem olmuştu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayIcardi
    Haberler > Spor > Galatasaray'da Icardi şoku! Bir süre formasından uzak kalacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Abdullah Avcı, Fatih Terim'den erken davrandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Trabzonspor yolunda - SporAbdullah Avcı, Fatih Terim'den erken davrandı! Galatasaray'ın eski yıldızı Trabzonspor yolundaİngilizler Altay Bayındır'a şaşırdı! Manchester United, Türk kaleci için kararını verdi - Sporİngilizler Altay Bayındır'a şaşırdı! Manchester United, Türk kaleci için kararını verdiTürk sporseverler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istemiyor! - SporTürk sporseverler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istemiyor!Sergio Ramos çileden çıkıp, canlı yayında kavga etti - SporSergio Ramos çileden çıkıp, canlı yayında kavga ettiFırtına’da Denswil şoku! - SporFırtına’da Denswil şoku!Davinson şaşkınlığı! - SporDavinson şaşkınlığı!Kartal'ın yeni hocası Van Bronchorst, Hasan Arat'ı bu sözlerle ikna etti - SporKartal'ın yeni hocası Van Bronchorst, Hasan Arat'ı bu sözlerle ikna ettiFener'de hedef 7 de 7 - SporFener'de hedef 7 de 7Samet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor, milli futbolcu Avrupa'ya açılıyor - SporSamet Akaydin Fenerbahçe'ye veda ediyor, milli futbolcu Avrupa'ya açılıyorKenan Yıldız'dan Messi golü, Türk yıldız İtalya'yı sallıyor - SporKenan Yıldız'dan Messi golü, Türk yıldız İtalya'yı sallıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...