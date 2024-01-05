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Galatasaray'da Icardi şoku! Bir süre formasından uzak kalacak
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, en az 3 maçta takımının yanında olamayacak. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir. Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir." denildi.
Galatasaray'da Icardi'nin Konyaspor, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında oynamayacağı öğrenildi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi