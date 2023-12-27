Icardi’nin gözündeki derbi morluğu böyle geçti! Wanda Nara’dan ilginç çözüm

27 Aralık 2023 14:42 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 14:44

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Maçta gözü moraran Mauro Icardi'nin o görüntüsü çok tartışıldı.

EŞİ WANDA NARA’DAN MAKYAJLI ÇÖZÜM

Arjantinli futbolcunun eşi Wanda Nara, oluşan morluğu gidermek için geçici bir çözüm buldu.

Ünlü model, Icardi'nin moraran gözüne makyaj yaparak yüzünün diğer tarafıyla aynı düzeyde bir renge getirdi.

Golcü futbolcuya makyaj yaptığı ve morluğu geçici olarak kapattığı anları TikTok hesabından paylaşan Nara'nın yaklaşık 3 dakikalık videosu, sosyal medyada gündem oldu.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEMEYEBİLİR

Kulübün sponsoru olan hastanede yapılacak tetkiklerde eğer, Fenerbahçe maçında oynamasına engel bir durum olduğu tespit edilirse Arjantinli golcü Suudi Arabistan'a götürülmeyecek.

MASKEYLE MAÇA ÇIKABİLİR

Riyad'daki Süper Kupa finalinde oynamayacak. Icardi'nin gözünün morarmasının nedeni elmacık kemiğine aldığı darbeydi. Doktorların en iyi ihtimalle maske ile maça çıkması konusunda bir talebinin olması bekleniyor.

DJIKU MU VURDU KALE DİREĞİNE Mİ ÇARPTI

Sarı-Kırmızılı cephe karşılaşmanın 22. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi'nin Alexander Djiku ile girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe aldığı ve pozisyonun penaltı kararı ile neticelenmesi gerektiğini savunmuştu.

Galatasaray yaptığı paylaşım bu pozisyonda Mauro Icardi'nin yüzüne Djiku'nun yaptığı hareketin oyuncunun gözünü morarttığını ve pozisyonun penaltı olduğunu "Adaletin sadece kendileri için olmasını isteyenler, bu gece de her kanaldan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler! VAR odası ve 26 kamera göremiyor ve onlar adına utanıyoruz. Türk futbolunu bu noktaya getirenler utanacaktır" ifadelerine yer vermişti. Fenerbahçe cephesi ise 30 yaşındaki golcünün gözündeki morluğun ikinci yarıda yüzünü kale direğine vurduğu anda oluştuğunu savunmuştu.