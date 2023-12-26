26 Aralık 2023 07:01 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 07:04

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Öyle bir derbiydi ki; hem Fenerbahçe, hem de Galatasaray tarihlerinin en iyi sezon başlangıçlarına imza atmış, zirvede puan puana Kadıköy’ün çimlerine dizilmişti. Kazanan sanki şampiyon olacaktı. ‘Yüzyılın derbisi’ diyenler vardı… Doğal olarak müthiş bir karşılaşma futbolseverleri bekliyordu. Beklenti öyleydi. Peki, ne oldu? Sıfıra sıfır, elde var sıfır! Derbide futbol yoktu, koskoca maçta sadece tek bir isabetli şut vardı, kaleciler yere yatmadı.

DAKİKA BAŞINA BİR FAUL

Faullerden, itiş kakıştan, uçuşan kartlardan dolayı uzatmalarıyla 97 dakika süren derbide topun oyunda kaldığı süre sadece 43 dakika 8 saniye oldu. Ama tam 45 faul düdüğü vardı! Türkiye’nin en pahalı iki takımının futbol adına hiçbir şey sunamadığı ‘El Clasico’muz bir morarmış göze kilitlendi kaldı! Djiku-İcardi arasındaki mücadelede sarı kırmızılılar penaltı bekledi, VAR 52 saniye inceledi, bir şey bulamadı! Galatasaray, İcardi’nin morarmış gözünü paylaşıp “Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz” dedi.

OYUN YOK, POLEMİK ÇOK

F.Bahçe de “Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet oluşturmaya çalışmak” cevabını verdi. Oysa ne Djiku’nun eli, kolu, yumruğuydu o morarmaya sebep olan, ne de İcardi’nin çarptığı direk! Sebep, 68. dakikada bir hava topu mücadelesindeki kafa kafaya çarpışmaydı… Ama olsundu, futbolseverlere iyi bir futbol ziyafeti sunamayanlar, iyi bir polemik konusu bulmakta zorlanmamıştı. Sahi, transferlere milyon avrolar savuran takımlarımızdan biraz daha ‘futbol’ beklemek hakkımız değil mi?

GALATASARAY'IN HUYU BU

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, “G.Saray ne zaman ilk maç Kadıköy’de olsa ‘futbolun birleştirici gücü, medeniyet’ gibi açıklamalar yapar. Şimdi istediklerini aldılar. Manipülasyon yapmaları gerçekten inanılmaz. Yöneticiler değişiyor, tavır değişmiyor. Bu algılar bir camia geleneği olmuş. Bunların apayrı paralel dünyada bir kafa yapıları var. Başkanvekilleri (Erden Timur) yüzünden işler bu hâle geldi” sözlerini kullandı.

SAĞ KROŞE ÇAKTI!

Derbide polemiği sebep olan Djiku-İcardi pozisyonu için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de yorumlarda bulundu. Özbek “Djiku, özellikle İcardi’ye sağ kroşe vurdu. Bu hareketin cezalandırılması gerekirdi. VAR diye bir organizasyon var. Tüm bu pozisyonların detayını görmesi ve hakemi ikaz etmesi gerekirdi. 26 kameranın 26’sı VAR’ın önüne gitti mi? Gittiyse bir problem. Bu hareket çok net. Görüntülerin tamamı VAR’a gitmedi dedikoduları var” dedi.

ALİ KOÇ'A GÖNDERME

Pozisyonun en ufak detayına kadar incelenmesi gerektiğini söyleyen Özbek “Dedikleri doğruysa, beIN Sports’tan seçilerek VAR ekranına düşüyorsa tuzun koktuğu yerdeyiz. Kaostan, karışıklıktan beslenenler mi var? Bu işin takipçisi olacağız. Geçmişte futbol paydaşlarımızdan bazı arkadaşların çağrısı vardı. (Ali Koç’u kastederek) ‘Onları, bunları tokatlayın’ dedi. Bir arkadaş, tam anlamamış demek ki, saha içinde bunu uygulamaya kalktı” diye konuştu.