25 Aralık 2023 22:22 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 22:40

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dün golsüz berabere kalmış, Fenerbahçe'nin isabetli şut atamadan tamamladığı maça Djiku ile Icardi arasındaki pozisyon damga vurmuştu.

Galatasaray görüntülerde Icardi'ye yumruk olduğunu savunurken Fenerbahçe cephesi açının yanılttığını ve temasın olmadığını savunuyor. Galatasaray ise bu argümanı "oynanmış görüntü" olarak kabul ediyor.

"BU AÇIKLAMALAR ÜLKE FUTBOLUNU GERİLETİYOR"

Sarı-Kırmızılılar'ın paylaşımında "Tüm kamuoyunca penaltı olduğu kabul edilen bir pozisyonu yok saymanın, karşılığında manipüle edilmiş video görüntüleriyle elle oynama serzenişinde bulunmanın, zevksiz geçen derbide kaleyi bulan şutu olmamasına rağmen çeşitli çıkışlarla hedef saptırmanın futbolumuza katacağı hiçbir değer yoktur.

Rakip takımın yöneticilerinin yaptığı bu tür açıklamalar, futbola tutkuyla bağlı insanımızı manipüle ederek yanlışa yönlendirmek ve ülke futbolunu geriletmekten başka bir amaca da hizmet etmeyecektir." denildi.

BAKİ: YALAN GÖRÜTÜLERLE MANİPÜLASYON

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise Galatasaray'ın paylaşımının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Ülkenin böyle kritik dönemlerinde biz camia refleksi olarak maçlardan sonra pek konuşmayız. Spor bakanımızın bile sorumluluk üstlendiği bu dönemde, yalan olduğu görüntülerle sabit bir pozisyon üzerinden manipülasyon yapmak gerçekten inanılmaz. Algı konusunda gerçekten onları tebrik ediyorum. Yöneticiler değişiyor, tavır değişmiyor. Bu algılar bir camia geleneği olmuş."