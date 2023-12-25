Alexander Djiku ile Mauro Icardi'nin mücadelesinde penaltı çalınmaması doğru mu, yanlış mı? tartışmasını masaya yatıran beIN Trio ekibinde farklı görüşler öne sürüldü.

Bahattin Duran: "Bence burada hislerime göre temas var. Ama hislerime göre karar veremem. UEFA, bu görüntülerin çok net bir kanıt olmadığını söylerdi. VAR'ın karışmamasını tavsiye ederdi. Devam kararına saygı duyuyorum ve devam kararına doğru diyorum. Ancak hislerime göre bir temas var."

VAR NEDEN ÇAĞIRMADI?

Deniz Çoban: "Maç 26 kameradan çekildi, 10 kamera pozisyonu yakaladı. Maçın hakemi topu takip ediyor. Djiku sağ kolunu savuruyor ama Icardi'nin kafasına geldiğini düşünmüyorum. Sağ kol değil ama sol kol, Icardi'nin yüzüne geliyor. Şiddetini görsem, kırmızı kart belki diyebilirdim ama onu göremiyorum. Penaltı ve sarı kart olmalıydı. Icardi yüzüne darbe aldıktan sonra yüzünü tutarak düşüyor. Hakem için çok ölü bir noktada. Hakemi suçlayamam.

VAR 52 saniye kontrol etmiş pozisyonu. 10 kameraya bakmışlardır, hakemi ikna edecek açı bulamadıkları için çağırmamışlardır. Türkiye'de bu tip pozisyonlar oldu, hakemi çağırmamanın daha doğru olduğunu söylediler. VAR bu 26 kameraya bağımsız erişme hakkı var. Yayıncı kuruluş yönetmenine bağlı kalmak zorunda değiller. Bizim izlediğimiz bütün açılar VAR'a ulaştı ve onların da izlediği kesin."

BÜLENT YILDIRIM: PENALTI