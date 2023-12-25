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    Edin Dzeko'dan Icardi paylaşımı: Adam kafasını direğe çarptı penaltı için ağladılar

    Djiku ile Icardi'nin pozisyonunda penaltı çalınmaması doğru mu, yanlış mı? Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Mauro Icardi'nin pozisyonu damga vurdu. Galatasaray yayıncı kuruluş ve VAR'ı suçlarken Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'dan esprili bir paylaşım geldi.

    Edin Dzeko&#039;dan Icardi paylaşımı: Adam kafasını direğe çarptı penaltı için ağladılar
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

    Sarı-kırmızılılar X hesabından, Mauro Icardi’nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaştı. Icardi, ilk yarıda ceza sahası içinde Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku ile girdiği pozisyonda yerde kalmıştı.

    Paylaşımda ayrıca, “Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle” ifadeleri yer aldı. 

    FENERBAHÇE: KALE DİREĞİNE ÇARPTI

    Fenerbahçe ezeli rakibin iddiasını gülünç buldu. X paylaşımında, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet oluşturmaya çalışmak.  Kamuoyunun takdirine" ifadeleri kullanıldı.

    EDİN DZEKO'NUN PAYLAŞIMI

    Maç içinde Icardi'yle bir gerginlik yaşayan Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko ise Instagram paylaşımında "Adam kafasını direğe vurdu ve onu instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici." ifadelerini kullandı.

    Edin Dzeko'dan Icardi paylaşımı: Adam kafasını direğe çarptı penaltı için ağladılar

    Edin Dzeko'dan Icardi paylaşımı: Adam kafasını direğe çarptı penaltı için ağladılar

    ICARDİ'YE YUMRUK VAR MI? POZİSYON PENALTI MI?

    Alexander Djiku ile Mauro Icardi'nin mücadelesinde penaltı çalınmaması doğru mu, yanlış mı? tartışmasını masaya yatıran beIN Trio ekibinde farklı görüşler öne sürüldü.
     
    Bahattin Duran: "Bence burada hislerime göre temas var. Ama hislerime göre karar veremem. UEFA, bu görüntülerin çok net bir kanıt olmadığını söylerdi. VAR'ın karışmamasını tavsiye ederdi. Devam kararına saygı duyuyorum ve devam kararına doğru diyorum. Ancak hislerime göre bir temas var."

    VAR NEDEN ÇAĞIRMADI?

    Deniz Çoban: "Maç 26 kameradan çekildi, 10 kamera pozisyonu yakaladı. Maçın hakemi topu takip ediyor. Djiku sağ kolunu savuruyor ama Icardi'nin kafasına geldiğini düşünmüyorum. Sağ kol değil ama sol kol, Icardi'nin yüzüne geliyor. Şiddetini görsem, kırmızı kart belki diyebilirdim ama onu göremiyorum. Penaltı ve sarı kart olmalıydı. Icardi yüzüne darbe aldıktan sonra yüzünü tutarak düşüyor. Hakem için çok ölü bir noktada. Hakemi suçlayamam.
     
    VAR 52 saniye kontrol etmiş pozisyonu. 10 kameraya bakmışlardır, hakemi ikna edecek açı bulamadıkları için çağırmamışlardır. Türkiye'de bu tip pozisyonlar oldu, hakemi çağırmamanın daha doğru olduğunu söylediler. VAR bu 26 kameraya bağımsız erişme hakkı var. Yayıncı kuruluş yönetmenine bağlı kalmak zorunda değiller. Bizim izlediğimiz bütün açılar VAR'a ulaştı ve onların da izlediği kesin."

    BÜLENT YILDIRIM: PENALTI

    Bülent Yıldırım: "Bu şanssız bir pozisyon. Hakemi savunmak falan değil. Icardi'nin Djiku'ya müdahalesi yok. Hücum faul görmüyorum. Sağ kol, Icardi'nin vücudunu sıyırıyor, temas yok. Kale arkasından görüyoruz ki, Djiku sol koluyla rakibinin yüzüne temas ediyor. Bu kontrolsüz bir hareket, penaltı olması gerekir. VAR'ın sağlıklı sunabileceği kanıt yok. Talihsiz bir pozisyon."

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Edin DzekoMauro IcardiFenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Edin Dzeko'dan Icardi paylaşımı: Adam kafasını direğe çarptı penaltı için ağladılar
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