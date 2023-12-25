Edin Dzeko'dan Icardi paylaşımı: Adam kafasını direğe çarptı penaltı için ağladılar
Djiku ile Icardi'nin pozisyonunda penaltı çalınmaması doğru mu, yanlış mı? Fenerbahçe-Galatasaray derbisine Mauro Icardi'nin pozisyonu damga vurdu. Galatasaray yayıncı kuruluş ve VAR'ı suçlarken Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko'dan esprili bir paylaşım geldi.
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılılar X hesabından, Mauro Icardi’nin gözünün morardığı fotoğrafı paylaştı. Icardi, ilk yarıda ceza sahası içinde Fenerbahçeli futbolcu Alexander Djiku ile girdiği pozisyonda yerde kalmıştı.
Paylaşımda ayrıca, “Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz! Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması temennisiyle” ifadeleri yer aldı.
FENERBAHÇE: KALE DİREĞİNE ÇARPTI
Fenerbahçe ezeli rakibin iddiasını gülünç buldu. X paylaşımında, "Kale direğine çarpan oyuncu üzerinden mağduriyet oluşturmaya çalışmak. Kamuoyunun takdirine" ifadeleri kullanıldı.
EDİN DZEKO'NUN PAYLAŞIMI
Maç içinde Icardi'yle bir gerginlik yaşayan Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko ise Instagram paylaşımında "Adam kafasını direğe vurdu ve onu instagram'a koyup penaltı için ağladılar. Onların tipik davranışı. Utanç verici." ifadelerini kullandı.