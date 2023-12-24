24 Aralık 2023 21:05 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 21:21

Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbiden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ama iki sarı kart sınırındaki iki futbolcusu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 63. dakikasında orta sahada Edin Dzeko’ya yaptığı faul sonrasında hakem Arda Kardeşler, Lucas Torreira'ya sarı kart gösterdi. Sacha Boey da maçın 73. dakikasında Joshua King ile yaşadığı tartışmadan dolayı sarı kart gördü.

İki futbolcu, Konyaspor maçında sarı kart cezalarından dolayı oynayamayacak.

SEZONUN EN FAULLÜ MAÇI

mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler, derbide toplam 7 kez kartına başvurdu. Arda Kardeşler, müsabakada sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu’na, sarı-lacivertlilerde de Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King’e sarı kart gösterdi.

İlk yarı toplam 20 faul yapılan maç 45 faulle tamamlandı. Bu rakam Süper Lig'de sezonun en faullü maçı olarak kayıtlara geçti.

GALATASARAY TARAFTARI 4 YIL SONRA KADIKÖY'DE

Sarı-kırmızılılar taraftarlar, deplasman İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda yerinden takip etti.

RAMS Park’ta toplatıp otobüslerle Kadıköy’e gelen 2 bin 79 Galatasaraylı taraftarlar, tribündeki yerini aldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı.

Galatasaray taraftarı, Kadıköy’de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig’in 23. haftasında oynanan derbide takımını deplasmanda desteklemişti.