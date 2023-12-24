Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Kaçak yayın bitiyor! Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluştan korsan IPTV hamlesi

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk kez kaçak yayınları tespit edip engelleyebilecek bir sistem deneniyor. Şifreli yayınların kırılarak IPTV üzerinden yayınlanmasını engelleyen filigran bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk kez denenecek.

    Kaçak yayın bitiyor! Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluştan korsan IPTV hamlesi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi IPTV'cileri üzen gelişme...

    beIN Sport yönetimi derbinin korsan olarak izlenmesini engellemek için Hollandalı uzman şirketle anlaştı. Buna göre; tarafından geliştirilen şifreli yayınların kırılarak IPTV üzerinden yayınlanmasını engelleyen filigran bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk kez denenecek.

    YAYINLAR ANINDA ENGELLENİYOR

    Bu görünmez filigran sayesinde yayıncı kuruluş, yasadışı olarak yayınlanan kendi içeriğini takip edebilecek. Anında engelleme fırsatına sahip olacak. Korsan IPTV yayınlarının devre dışı bırakabilecek. 

    KAÇAK YAYINLA MÜCADELE

    Bu filigrana rağmen derbiyi yayınlamaya/izlemeye devam edenler Emniyet'in siber suçlar birimine direkt olarak şikayet edilecek.   İçeriğin yasa dışı iletim amacıyla kullanıldığı ihbarı ile gerekli işlemin yapılması siber suçlar birimine bırakılacak.

    Kaçak yayın bitiyor! Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluştan korsan IPTV hamlesi

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > Kaçak yayın bitiyor! Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesi yayıncı kuruluştan korsan IPTV hamlesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...