24 Aralık 2023 18:58 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 19:07

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi IPTV'cileri üzen gelişme...

beIN Sport yönetimi derbinin korsan olarak izlenmesini engellemek için Hollandalı uzman şirketle anlaştı. Buna göre; tarafından geliştirilen şifreli yayınların kırılarak IPTV üzerinden yayınlanmasını engelleyen filigran bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk kez denenecek.

YAYINLAR ANINDA ENGELLENİYOR

Bu görünmez filigran sayesinde yayıncı kuruluş, yasadışı olarak yayınlanan kendi içeriğini takip edebilecek. Anında engelleme fırsatına sahip olacak. Korsan IPTV yayınlarının devre dışı bırakabilecek.

KAÇAK YAYINLA MÜCADELE

Bu filigrana rağmen derbiyi yayınlamaya/izlemeye devam edenler Emniyet'in siber suçlar birimine direkt olarak şikayet edilecek. İçeriğin yasa dışı iletim amacıyla kullanıldığı ihbarı ile gerekli işlemin yapılması siber suçlar birimine bırakılacak.