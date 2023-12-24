24 Aralık 2023 17:42 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 18:41

Süper Lig'in 18. haftasına 43 puanla giren ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. İki takım da derbiye 4 maçlık galibiyet serisiyle geldi. Kazanan taraf sadece 3 puan değil, şampiyonluk yolunda büyük moral kazanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak dev maç saat 19.00'da başlayacak. Derbiyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemliğini ise Cihan Aydın üstlenecek.

Derbide VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak. Maçın asistan video yardımcı hakemleri (AVAR) ise Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy.

Derbiye 43 puanla lider giren Fenerbahçe, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde yer alıyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Icardi

KADIKÖY'DE SON 6 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, tarihi rekabette deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderen "Cimbom", kalesinde 4 gol gördü.

EZELİ REKABETTE 398. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşamki maçla beraber tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

SÜPER LİG'DE 133. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.