Fenerbahçeli eski milli futbolcu Galatasaray'dan özür diledi! 'Gençliğin verdiği bilinçsizlik'

24 Aralık 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 13:41

Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaşacak.

Arda Kardeşler'in düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu mücadele öncesi Fanatik'e konuşan Fenerbahçeli eski milli futbolcu Can Arat, dikkat çekici bir itirafta bulundu.

'GALATASARAY'DAN ÖZÜR DİLİYORUM'

Bu akşamki zorlu maçı yorumlayan Can Arat, "Galatasaray'a baktığınızda Avrupa devlerine karşı oynadığı futbola göre kıyaslarsanız Fenerbahçe'den daha üstün oynar diyebilirdiniz ama derbilerin kaderleri farklı oluyor. Derbi için skor verme şansını çok düşük. Türkiye'de hayat duracak. Skoru belirleyecek şey İsmail Kartal ile Okan Buruk'un taktik savaşı olacaktır. Son yıllarda Galatasaray Kadıköy'de çok kazanmaya başladı. Buna Fenerbahçe'nin ciddi anlamda son vereceğini düşünüyorum ama yine söylüyorum skor verebilmek çok zordur." ifadelerini kullandı.

CAN ARAT: BİRAZ ONLARI ATEŞLEDİK

Geçmiş döneme yolculuk yapan Can Arat, 2007 yılında Fenerbahçe'nin Ali Sami Yen Stadyumu'na şampiyon olarak gittiği olaylı derbi için özür diledi.

Taraftarların çıkardığı olayların öncesine değinen Arat, "Şampiyon gitmiştik Ali Sami Yen'e, sanırım 2-1 kazanmıştık diye hatırlıyorum. Maçın öncesi bizim provoke etmemiz, özür diliyorum bütün Galatasaray taraftarından ama o dönemler gençliğin de verdiği bir bilinçsizlik var. Orada sahaya çıktık, resimler falan çekildik. Biraz onları ateşledik gibi ama biz de o ara şampiyonluğun da etkisiyle yaptık. Belki yıllar sonra geldi ama özür dilerim. Dediğim gibi o maçı unutamıyorum, maç sonu da çok iyiydi taraftarımızla kucaklaşmamız, bütün stadyum boşaldığında tekrar sahaya çıkıp Fenerbahçe tezahüratları yapmamız benim için çok değerliydi." dedi.