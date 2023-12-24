Derbinin VAR hakemi belli oldu! Fenerbahçe - Galatasaray maçından sıcak gelişmeler

24 Aralık 2023 13:19 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 13:23

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçının video yardımcı hakemi (VAR) açıklandı. Derbide VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak. Maçın asistan video yardımcı hakemleri (AVAR) ise Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasında Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Cihan Aydın.