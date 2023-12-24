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    Derbinin VAR hakemi belli oldu! Fenerbahçe - Galatasaray maçından sıcak gelişmeler

    Son dakika haberleri... Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi açıklandı. İşe merakla beklenen o isim...

    Derbinin VAR hakemi belli oldu! Fenerbahçe - Galatasaray maçından sıcak gelişmeler
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçının video yardımcı hakemi (VAR) açıklandı. Derbide VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapacak. Maçın asistan video yardımcı hakemleri (AVAR) ise Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy.

    Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasında Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Cihan Aydın.

    Okan Buruk'dan Fenerbahçe derbisi yorumu ve Mauro Icardi sözleri
    Oynat

    Okan Buruk'dan Fenerbahçe derbisi yorumu ve Mauro Icardi sözleri

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için "Bu zamana kadar hangi oyunumuz varsa onu devam ettireceğiz" dedi. Buruk, form grafiği düşen derbi golcüsü Mauro Icardi için de "Her geçen gün iyiye gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    FenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Derbinin VAR hakemi belli oldu! Fenerbahçe - Galatasaray maçından sıcak gelişmeler
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