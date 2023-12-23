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Real Madrid beklenen tarihi duyurdu! Arda Güler için son karar verildi
Real Madrid forması giyen Arda Güler, sakatlığından dolayı henüz maça çıkamamıştı. Tedavisi tamamlanan Türk yıldızın süre alacağı ilk karşılaşma belli oldu.
Yaz transfer döneminde 20 milyon euro + bonuslar şeklinde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sahalara geri dönüyor.
Sakatlığından dolayı uzun süre formasından uzak kalan milli oyuncu için beklenen gün geldi.
ARDA GÜLER İLK KEZ FORMA GİYECEK
Defansa Central'in haberine göre Carlo Ancelotti, tatil dönüşü oynanacak ilk maçta Arda Güler'e ilk kez forma şansı verecek.
Real Madrid, LaLiga'nın 19. haftasında 3 Ocak 2024 tarihinde sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.
Böylece Arda Güler ilk sürelerini, Vedat Muriqi'nin forma giydiği Mallorca'ya karşı alacak.
Türkiye Gazetesi / Ferhat Kızıltaş - Spor