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    Real Madrid beklenen tarihi duyurdu! Arda Güler için son karar verildi

    Real Madrid forması giyen Arda Güler, sakatlığından dolayı henüz maça çıkamamıştı. Tedavisi tamamlanan Türk yıldızın süre alacağı ilk karşılaşma belli oldu.

    Real Madrid beklenen tarihi duyurdu! Arda Güler için son karar verildi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yaz transfer döneminde 20 milyon euro + bonuslar şeklinde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, sahalara geri dönüyor.

    Sakatlığından dolayı uzun süre formasından uzak kalan milli oyuncu için beklenen gün geldi.

    Real Madrid beklenen tarihi duyurdu! Arda Güler için son karar verildi

    ARDA GÜLER İLK KEZ FORMA GİYECEK

    Defansa Central'in haberine göre Carlo Ancelotti, tatil dönüşü oynanacak ilk maçta Arda Güler'e ilk kez forma şansı verecek.

    Real Madrid, LaLiga'nın 19. haftasında 3 Ocak 2024 tarihinde sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.

    Böylece Arda Güler ilk sürelerini, Vedat Muriqi'nin forma giydiği Mallorca'ya karşı alacak.

    Madrid'de Türk rüzgarı! Arda Güler, Halil Umut Meler ve Serdar Saatçi bir arada
    Oynat

    Madrid'de Türk rüzgarı! Arda Güler, Halil Umut Meler ve Serdar Saatçi bir arada

    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Braga maçında Türk gecesi yaşandı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, iki takım oyuncuları Arda Güler ve Serdar Saatçi ile bir araya gelerek sohbet etti.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Real MadridFenerbahçe
    Haberler > Spor > Real Madrid beklenen tarihi duyurdu! Arda Güler için son karar verildi
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