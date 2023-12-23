Real Madrid beklenen tarihi duyurdu! Arda Güler için son karar verildi

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Madrid'de Türk rüzgarı! Arda Güler, Halil Umut Meler ve Serdar Saatçi bir arada

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Braga maçında Türk gecesi yaşandı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, iki takım oyuncuları Arda Güler ve Serdar Saatçi ile bir araya gelerek sohbet etti.