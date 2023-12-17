Real Madrid'den Arda Güler kararı! İspanyol devi resmi olarak duyurdu

17 Aralık 2023 09:30 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 09:33

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Zirve takibini sürdüren Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında Villarreal'i konuk edecek.

Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalara başlayan Arda Güler için verilen karar ise şaşırttı.

İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, 18 yaşndaki yıldızı kadroya almadı.

Riske edilmek istenmeyen Arda Güler'in ocak ayında sahalara çıkması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ancelotti, "Arda Güler iyileşme sürecinde son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" demişti.

REAL MADRİD'İN VILLARREAL MAÇI KADROSU

Lunin, Kepa, Mario de Luis, Alaba, Nacho, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Tobias, Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Nico Paz, Rodrygo, Joselu, Brahim.