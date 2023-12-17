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    Real Madrid'den Arda Güler kararı! İspanyol devi resmi olarak duyurdu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Real Madrid&#039;den Arda Güler kararı! İspanyol devi resmi olarak duyurdu
    Real Madrid

    İspanya La Liga'nın 17. haftasında Villarreal'i konuk edecek olan Real Madrid'de Arda Güler'in son durumu belli oldu. Türk yıldızdan gelen haber hayranlarını üzdü.

    Zirve takibini sürdüren Real Madrid, La Liga'nın 17. haftasında Villarreal'i konuk edecek.

    Sakatlığını atlatan ve bireysel çalışmalara başlayan Arda Güler için verilen karar ise şaşırttı.

    İspanyol devinin teknik direktörü Carlo Ancelotti, 18 yaşndaki yıldızı kadroya almadı.

    Riske edilmek istenmeyen Arda Güler'in ocak ayında sahalara çıkması bekleniyor.

    Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ancelotti, "Arda Güler iyileşme sürecinde son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur" demişti.

    Real Madrid'den Arda Güler kararı! İspanyol devi resmi olarak duyurdu

    REAL MADRİD'İN VILLARREAL MAÇI KADROSU

    Lunin, Kepa, Mario de Luis, Alaba, Nacho, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Tobias, Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Nico Paz, Rodrygo, Joselu, Brahim.

     

    Madrid'de Türk rüzgarı! Arda Güler, Halil Umut Meler ve Serdar Saatçi bir arada
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    Madrid'de Türk rüzgarı! Arda Güler, Halil Umut Meler ve Serdar Saatçi bir arada

    Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Braga maçında Türk gecesi yaşandı. Maçın hakemi Halil Umut Meler, iki takım oyuncuları Arda Güler ve Serdar Saatçi ile bir araya gelerek sohbet etti.

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