Arda Güler geri döndü! Real Madrid - Villarreal maçında ilk kez süre alması bekleniyor

15 Aralık 2023 18:19 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 18:40

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

La Liga'nın 17. haftasında sahasında Villareal ile karşılaşak olan Real Madrid, bu maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenman ile devam etti.

Eflatun-beyazlılarda 18 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler'in yanı sıra İspanyol oyuncu Carvajal, Fransız futbolcu Camavinga ve Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior ise takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdürdü.

ANCELOTTİ AÇIKLAMIŞTI

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yıl sonunda ya da ocak ayı başında oynamaya hazır duruma geleceğini söyledi.

Ancelotti, La Liga'da yarın deplasmanda oynayacakları Real Betis maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Güler konusuna da değindi.

EN GEÇ OCAK BAŞINDA SAHADA

Real Madrid'e geldiğinden bu yana yaşadığı sakatlık sorunlarından dolayı henüz oynama şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili bir soruya, İtalyan teknik direktör, "Güler, iyileşme sürecine son aşamada. Gelecek haftadan itibaren yoğun antrenmanlara başlayacak. Yıl sonundaki ya da ocak başındaki maçlara hazır olur." dedi.