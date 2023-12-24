Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11'ler | Kazanan şampiyonluğa koşacak

24 Aralık 2023 09:45 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 09:52

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk edecek.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemliğini ise Cihan Aydın üstlenecek.

Derbiye 43 puanla lider giren Fenerbahçe, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde yer alıyor.

KADIKÖY'DE SON 6 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, tarihi rekabette deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderen "Cimbom", kalesinde 4 gol gördü.

EZELİ REKABETTE 398. MAÇ

Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşamki maçla beraber tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.

SÜPER LİG'DE 133. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

SON 10 DERBİNİN SONUÇLARI

İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi.

Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.

02.11.2018

Türk Telekom

Süper Lig

2-2

14.04.2019

Ülker

Süper Lig

1-1

28.09.2019

Türk Telekom

Süper Lig

0-0

23.02.2020

Ülker

Süper Lig

1-3

27.09.2020

Türk Telekom

Süper Lig

0-0

06.02.2021

Ülker

Süper Lig

0-1

21.11.2021

Nef

Süper Lig

2-1

10.04.2022

Ülker

Süper Lig

2-0

08.01.2023

Ülker

Süper Lig

0-3

04.06.2023

Nef

Süper Lig

0-3