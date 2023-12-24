Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11'ler | Kazanan şampiyonluğa koşacak
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Sezonun en zorlu maçlarından biri olarak gösterilen derbi öncesi iki takımda da sürpriz gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk edecek.
Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Derbinin dördüncü hakemliğini ise Cihan Aydın üstlenecek.
Derbiye 43 puanla lider giren Fenerbahçe, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde yer alıyor.
KADIKÖY'DE SON 6 MAÇTA 1 KEZ KAYBETTİ
Galatasaray, tarihi rekabette deplasmanda rakibiyle yaptığı son 6 maçta sadece 1 kez mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Söz konusu dönemde rakip filelere 8 gol gönderen "Cimbom", kalesinde 4 gol gördü.
EZELİ REKABETTE 398. MAÇ
Fenerbahçe ile Galatasaray, bu akşamki maçla beraber tarihte 398. kez karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, geride kalan 397 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 122 maçta taraflar eşitliği bozamadı.
Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.
SÜPER LİG'DE 133. SINAV
Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 132 kez karşılaştı.
Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da beraberlikle sonuçlandı.
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.
FENERBAHÇE - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
SON 10 DERBİNİN SONUÇLARI
İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 4'ü beraberlikle sonuçlandı.
Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray ise 4 kez galip geldi.
Söz konusu 10 derbide Fenerbahçe 8, Galatasaray 14 kez fileleri havalandırdı.
02.11.2018
Türk Telekom
Süper Lig
2-2
14.04.2019
Ülker
Süper Lig
1-1
28.09.2019
Türk Telekom
Süper Lig
0-0
23.02.2020
Ülker
Süper Lig
1-3
27.09.2020
Türk Telekom
Süper Lig
0-0
06.02.2021
Ülker
Süper Lig
0-1
21.11.2021
Nef
Süper Lig
2-1
10.04.2022
Ülker
Süper Lig
2-0
08.01.2023
Ülker
Süper Lig
0-3
04.06.2023
Nef
Süper Lig
0-3