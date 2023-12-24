Taht oyunları... Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını paylaşacak

24 Aralık 2023 05:45 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 05:49

Süper Lig’in zirvesinde aynı puanda yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı’nda karşı karşıya gelecek. 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Tarihin en iyi lig başlangıcına imza atan iki takım da zirvenin tek hâkimi olmak istiyor. Averajla rakibinin üstünde yer alan Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmadan galip ayrılarak şampiyonluk yarışında avantajlı duruma geçmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’de kırmızı kart cezalıları Fred ve Mert Hakan ile sakat olan Becao ve Zajc forma giyemeyecek.

EN ÇOK ATAN, EN AZ YİYEN

Haftalardır nefesini Fenerbahçe’nin ensesinde hissettiren Galatasaray son yıllardaki derbi zaferlerine yenisini eklemek amacında. Kadıköy’de son altı maçta rakibine sadece bir defa yenilen Aslan, zirve ortaklığından koltuğun sahibi olmaya terfi etmek istiyor. Ligin en çok gol atan (42) takımı Fenerbahçe ile ligin en az gol yiyen (9) takımı Galatasaray’ın mücadelesi futbolseverlere keyifli bir derbi vadediyor. Galatasaray’da sakatlığı bulunan Oliveira ile tam iyileşemeyen Davinson ile Ziyech’in maçta forma giymesi beklenmiyor.

13,5 MİLYARLIK DERBİ

Derbide takımları kadro değerleri toplamı 13,5 milyar lira tutuyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Galatasaray 222 milyon avroluk değeriyle ligdeki takımlar arasında ilk sırada. Fenerbahçe ise 195 milyon avroluk kadro değeriyle ligin en pahalı ikinci takımı konumunda. Sahanın en değerli oyuncusu 22 milyon avro ile Sacha Boey, 20’şer milyon avroyla da Ferdi, Szymanski, İcardi ve Tete olarak gösteriliyor.

DZEKO DÖNÜYOR

Sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edilen ve bu yüzden Kayseri deplasmanında riske edilmeyen Edin Dzeko, Galatasaray derbisiyle formasına kavuşacak. Ligde 15 maçta 12 golle krallık yarışında Mauro İcardi ile başı çeken Boşnak oyuncu bu sezon toplamda ise

16 gol atıp, 7 de asist yaptı.

İCARDİ BOŞ GEÇMİYOR

Mauro İcardi, Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği bütün maçlarda ağları havalandırmayı başardı. Arjantinli futbolcu, Beşiktaş, F.Bahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 10 karşılaşmada 13 gol kaydetti. İcardi bu sezon toplamda 17 gol,

6 asiste imza attı.

"BAŞLAMA DÜDÜĞÜ İLE SALDIRACAĞIZ"

Fenerbahçe, erken golle işi bitirmeyi hedefliyor. Kayseri dönüşü derbi analizlerine başlayan İsmail Kartal, oyuncularına ilk düdükle birlikte hücum emri verdi. İlk 15 dakikada bir gol bulmaları hâlinde maçı rahat koparacaklarını söyleyen Kartal, “Ligin en çok gol bulan takımıyız. Taraftarımızın da desteğiyle istediğimiz baskıyı kurup amacımıza ulaşacağız. Zor görünen kolay olacak. Bugün F.Bahçelilerin bayramı” sözleriyle oyuncularını motive etti.

'KADIKÖY HATIRASI' MOTİVASYONU

Galatasaray yönetimi, derbide tam kadro protokol tribününde yerini alacak. Başkan Dursun Özbek de takımı yalnız bırakmayacak. Florya’da oyuncularla buluşan Özbek, derbi zaferine 150’şer bin liralık prim dağıtacaklarını açıkladı.

GÖZLER ONLARDA

Muslera - Livakovic:

> Kurtarış sayısı

Muslera: 34

Livakovic: 17

> Gol yemediği maç

Muslera: 8

Livakovic: 6

> Yediği gol

Muslera: 9

Livakovic: 13

> Kurtarış yüzdesi

Muslera: %79

Livakovic: %57