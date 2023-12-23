Derbiyi kazanmak için tesisten çıkmadılar! Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın planı hazır

23 Aralık 2023 10:44 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 10:47

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde Kadıköy'de sahne alacak.

İsmail Kartal ve Okan Buruk, zorlu derbi öncesi yoğun mesai harcayarak ideal kadroyu oluşturma telaşına kapıldı.

Sol kanatta oynayacağı isimler üzerine yoğun düşüncelere kapılan Buruk'un Zaha ve Kerem Aktürkoğlu arasında kararsız kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Fred'în Kayserispor maçındaki kırmızı kart cezasından dolayı zor duruma düşen İsmail Kartal'ın da İsmail Yüksek'in yanında Crespo'yu tercih etmesi bekleniyor.

GALATASARAY SON 4 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

​​​​​​​Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Ülker Stadı'nda oynanan son derbiyi geçen sezon Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

KADIKÖY'DE OYNANAN SON 10 MAÇ

İki ezeli rakiplerin Kadıköy’de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe’nin 4, Galatasaray’ın ise 3 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere sonuçlandı. Ülker Stadyumu’nda oynanan son 10 maç şöyle:

10.11.2013

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.03.2015

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

25.10.2015

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

20.11.2016

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

17.03.2018

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

14.04.2019

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

06.02.2021

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3