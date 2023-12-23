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    Derbiyi kazanmak için tesisten çıkmadılar! Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın planı hazır

    Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın tesislerinde yoğun mesailer harcanıyor. Geçen sezon Kadıköy'de 3-0'lık zafer elde eden Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleyi kazanarak liderliği ele geçirmek istiyor. İsmail Kartal ile sezona rekorlarla başlayan Sarı-lacivertliler ise taraftarı önünde en yakın rakibini mağlubiyetle uğurlamayı hedefliyor.

    Derbiyi kazanmak için tesisten çıkmadılar! Okan Buruk ve İsmail Kartal&#039;ın planı hazır
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde Kadıköy'de sahne alacak.

    İsmail Kartal ve Okan Buruk, zorlu derbi öncesi yoğun mesai harcayarak ideal kadroyu oluşturma telaşına kapıldı.

    Sol kanatta oynayacağı isimler üzerine yoğun düşüncelere kapılan Buruk'un Zaha ve Kerem Aktürkoğlu arasında kararsız kaldığı öğrenildi.

    Öte yandan Fred'în Kayserispor maçındaki kırmızı kart cezasından dolayı zor duruma düşen İsmail Kartal'ın da İsmail Yüksek'in yanında Crespo'yu tercih etmesi bekleniyor.

    Derbiyi kazanmak için tesisten çıkmadılar! Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın planı hazır

    GALATASARAY SON 4 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI

    ​​​​​​​Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

    Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

    Ülker Stadı'nda oynanan son derbiyi geçen sezon Galatasaray 3-0 kazanmıştı.

    Derbiyi kazanmak için tesisten çıkmadılar! Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın planı hazır

    KADIKÖY'DE OYNANAN SON 10 MAÇ

    İki ezeli rakiplerin Kadıköy’de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe’nin 4, Galatasaray’ın ise 3 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere sonuçlandı. Ülker Stadyumu’nda oynanan son 10 maç şöyle:

    10.11.2013

    Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

    08.03.2015

    Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0

    25.10.2015

    Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

    20.11.2016

    Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

    17.03.2018

    Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

    14.04.2019

    Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

    23.02.2020

    Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

    06.02.2021

    Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

    10.04.2022

    Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

    08.01.2023

    Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3

     

     

     

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    FenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Derbiyi kazanmak için tesisten çıkmadılar! Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın planı hazır
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