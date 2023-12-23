Derbiyi kazanmak için tesisten çıkmadılar! Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın planı hazır
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın tesislerinde yoğun mesailer harcanıyor. Geçen sezon Kadıköy'de 3-0'lık zafer elde eden Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadeleyi kazanarak liderliği ele geçirmek istiyor. İsmail Kartal ile sezona rekorlarla başlayan Sarı-lacivertliler ise taraftarı önünde en yakın rakibini mağlubiyetle uğurlamayı hedefliyor.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 18. hafta mücadelesinde Kadıköy'de sahne alacak.
İsmail Kartal ve Okan Buruk, zorlu derbi öncesi yoğun mesai harcayarak ideal kadroyu oluşturma telaşına kapıldı.
Sol kanatta oynayacağı isimler üzerine yoğun düşüncelere kapılan Buruk'un Zaha ve Kerem Aktürkoğlu arasında kararsız kaldığı öğrenildi.
Öte yandan Fred'în Kayserispor maçındaki kırmızı kart cezasından dolayı zor duruma düşen İsmail Kartal'ın da İsmail Yüksek'in yanında Crespo'yu tercih etmesi bekleniyor.
GALATASARAY SON 4 MAÇTA 3 KEZ KAZANDI
Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile sahasında oynadığı son 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 3 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
Ülker Stadı'nda oynanan son derbiyi geçen sezon Galatasaray 3-0 kazanmıştı.
KADIKÖY'DE OYNANAN SON 10 MAÇ
İki ezeli rakiplerin Kadıköy’de oynadığı son 10 lig maçında ev sahibi Fenerbahçe’nin 4, Galatasaray’ın ise 3 galibiyeti bulunurken, 3 mücadele de berabere sonuçlandı. Ülker Stadyumu’nda oynanan son 10 maç şöyle:
10.11.2013
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
08.03.2015
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 0
25.10.2015
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
20.11.2016
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
17.03.2018
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0
14.04.2019
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1
23.02.2020
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3
06.02.2021
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1
10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3