Süper Lig'de yabancı futbolcu sınırı değişiyor! TFF ve Kulüpler Birliği anlaşmaya vardı

23 Aralık 2023 09:53 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 09:55

Süper Lig'de yabancı futbolcu sınırının yeni sezonda revize edileceği öğrenildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları Riva'da bir araya geldi.

Yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşme yapan kulüpler, yabancı sınırıyla ilgili değişiklik yapılmasını istedi.

SÜPER LİG'DE YABANCI SINIRI DEĞİŞİYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12 olmasını isteyen kulüpler, ilk 11'de ise serbest bir hak olmasını talep etti.

Bu isteğe sıcak bakan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF, konuyla ilgili kararını sezon sonuna doğru bildirecek.

Mevcut ekonomik sorunlardan dolayı eldeki yabancı oyuncuları oynatamama sorununu yineleyen kulüplerin 8+3 kuralının yerli oyuncuların fiyatını arttırdığını öne sürdü.