Mehmet Büyükekşi istifa edecek mi? TFF & Kulüpler Birliği toplantısı bugün

22 Aralık 2023 11:56 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 12:08

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında başkent ekibinin eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e maç sonrası yumruk atması, bir sonraki hafta da İstanbulspor Başkanı Ecmel Sarıalioğlu'nun takımı sahadan çekmesi ile Türk futbolundaki kaos derinleşmişti.

TOPLANTI 14.30'DA BAŞLAYACAK

Tüm bu gelişmeler sonrası Kulüpler Birliği Vakfı toplanma kararı aldı. Ali Koç başkanlığındaki Kulüpler Birliği bugün saat 14:30'da Riva'da bir araya gelecek.

Yaşanan skandal olayın ardından kamera karşısına geçen Büyükekşi'nin sözleri Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'u bir hayli rahatsız etti. Hakem Halil Umut Meler’e düzenlenen saldırıya karşı tepki gösteren Koç, "Bu sorunlar, TFF'nin kendisini ayırıp, sorumluluğu başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir." dedi.

TFF BAŞKANI İSTİFA MI EDECEK?

Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısının ardından şu açıklamalarda bulunmuştu:

"TFF, MHK, hakemler, kulüplerimiz, medya, taraftarlar, herkesin nereden nereye geldiğimizi irdelemesi gerekmektedir. Biz bu noktaya nasıl geldiğimizi anlarsak, bundan sonrası için çözüm oluşturabiliriz. Ve bu olayların yaşanmaması için gerekli adımları atabiliriz. Bu tabloda herkesin payı var. Kimse de sorumluluktan kaçmamalı.

Bu sorunlar, TFF'nin kendisini ayırıp, sorumluluğu başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir. Türk futbolunun yönetiminden sorumlu olan TFF Başkanı'nın; spor medyasını, teknik direktörleri, eski hakem yorumcularını, sporcuları, büyük fedakalarlıkla gayret eden kulüpleri, başkanlarını ve yöneticilerini, bu olayda suçlayıcı, azmettirici ve hatta mahkum edici tavrının, biraz evvel yaptığımız toplantıda şiddetle reddedilen bir unsur olduğu konusunda hemfikiriz. Kabul edilemez bir yaklaşım."