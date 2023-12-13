Ali Koç: Fenerbahçe takım otobüsü viyadükte kurşunlandı. Halen faili meçhuldür ve Türkiye’nin ayıbıdır

13 Aralık 2023 20:54 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 20:56

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kulüp Birliği Vakfı, Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı ve hafta sonu liglerin oynanmaması üzerine olağanüstü toplandı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef alan açıklamaları dikkat çekti.

Koç, 4 Nisan 2015'te oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yola çıkan Fenerbahçe kafilesinin Trabzon Havalimanı'na giderken TSİ 22.15 sularında Araklı yolunda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramasını yeniden gündeme getirdi

OTOBÜSTE 50 KİŞİ VARDI

"Erteleme kararında kulüp başkanlarına sorulmadı. Süresiz erteleme kararı... Maçlar hemen Salı günü başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Sonrasında aklı selim kazandı.

Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandı. 50 kişi vardı otobüste viyadükte kurşunlandı. Halen faili meçhuldur ve bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayıbıdır. Orada bile maçlar oynandı. 'Fenerbahçe maçlara çıkmaza bedelini öder' dendi. Acele bir karar alındı."

SALDIRIDAN SONRA ERTELEME OLMADI

Trabzon valisi Abdil Celil Öz, yaptığı ilk açıklamada saldırıda taş kullanıldığını açıkladı, sonrasında bunu av tüfeği ile değiştirdi. Ancak yapılan incelemelerde saldırının pompalı silahla yapıldığı ortaya çıktı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırıldı ve otobüs şoförü yaralandı. Saldırı sonrasında kafile, zırhlı araçla havalimanına götürüldü ve 01.40'ta İstanbul'a indi.

Saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu basın sözcüsü Mete Düren, Fenerbahçe'nin ligde Bursaspor ve kupada ise Mersin İdman Yurdu'na oynayacağı maçların ertelendiğini duyurdu. Daha sonra ise Süper Lig'in 27. hafta, Türkiye Kupası'nın Çeyrek final karşılaşmalarının birer hafta ertelendiği duyuruldu. Fenerbahçe Spor Kulübü yaptığı açıklamada olay aydınlatılana kadar maçların ertelenmesi gerektiğini belirtti.

16. HAFTANIN OCAK AYINDA OYNANMASI

Ali Koç, "Bu haftaki maçların Ocak'a ertelenmesi... Rekabette o da büyük bir haksızlık. Kurşunlanmadan sonra maçlar devam etti, biz tehdit edildik. Burada bir duygu patlaması yaşanıyor. Bu Türk futbolu için milat sayılmalı. Biz bu işi çözebiliriz. Hakemler maçlara çıkar, çıkmaz.... Bilemiyorum. Hakemlerle ilgili düşüncemi biliyorsunuz" diye devam etti.