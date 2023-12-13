Kulüpler Birliği Büyükekşi'nin istifasını istiyor! Ali Koç: TFF kendini bu olaylardan ayıramaz

13 Aralık 2023 20:16 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 20:37

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de sorumluluk alıp istifa etmesi gerektiğini savundu. Kulüpler arasında Büyükekşi'nin istifasını isteyenlerin sayısının 10'dan fazla olduğu gelen haberler arasında.

"BU TABLODA HERKESİN PAYI VAR"

Ali Koç toplantı çıkışı şunları söyledi:

"Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşmasını ve yeşil sahalara dönmesini istiyoruz. Türkiye'nin önemli hakeminin kararını gözden geçirip, sahalara dönmesini diliyoruz.

Gün cesaretle sorunların üzerine gitme, gerekli adımların atılması günüdür. Buralara nasıl gelindiğini iyi anlamalıyız. TFF, MHK, hakemler, kulüpler, medya, taraftarlar... Hepimiz nereden, nereye geldiğimizi irdelemeleriyiz. Türk futbolunun geldiği noktayı düşünmek zorundayız. Buraya nasıl geldiğimizi anlarsak, çözüm bulabiliriz. Bu tabloda herkesin payı var."

"TFF KENDİNİ BU OLAYDAN AYIRAMAZ"

"TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Konuyla ilgisi olmayanları azmettirici olarak göstermesi kabul edilemez bir yaklaşım. Sayın Büyükekşi'nin Gaziantep Kulübü'nde başkan olduğu dönemdeki açıklamalarına göz atmanızı rica ediyorum. Burada bir tutarsızlık var.

Türk futbolu artık yarışma değil, çatışma; hatta ayrıştırma noktasına gelmiştir. Bu durum toplumumuza zarar vermektedir. Ülkenin birlik ve beraberliği, huzuru her türlü rekabetten çok çok önemlidir. Toplumun huzuru ve birliği, kırmızı çizgimiz olmalıdır. Zaten birlik ve beraberliği bozan bir sürü unsur varken, futbol bunların başında gelmemelidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kararlılıkla adımlar atmalıyız."

"KİMSENİN YANINAN KAR KALMAMALIDIR"

"Asla yapılmaması gerekenler; sorumluluğu başkasına yıkmak, kendi sorunlarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu talihsiz olayı kullanmak! Başta TFF olmak üzere, kimsenin yaptığı yanına kâr kalmamalıdır.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak toplantıya katıldı. Olayların buraya gelmesiyle ilgili iki sorun üzerinde duruldu. Adil rekabet ve finansal sorunlar. Sayın Bakan'ın sorunları bizden duymasını kıymetli buluyoruz. Bugüne kadar sorunları TFF Başkanı'ndan dinleyen Sayın Cumhurbaşkanımızı, Adalet Bakanımızı ve İçişleri Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Sorunlar giderene kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile sık sık görüşülmesi gerektiğini tespit ettik. Sorunların giderilmesi için tüm inisiyatifi alacağız ve çalışmaları başlatacağız."

"ERTELEME KULÜPLERE SORULMADI"

"UEFA, FIFA ve İngiltere'ye teşekkür eden TFF Başkanı, kulüplere, teknik direktörlere ve oyunculara teşekkür etmemesi, çok şeyi ifade ediyor. Başkanlar bunu dile getirmemi özellikle istedi. TFF'den memnun olan az sayıda kulüp var. Hiç memnun olmayanlar var. TFF, MHK değişiyor ama sorunlar değişmiyor. Adil rekabet olmamasının ana kaynağını hepimiz biliyoruz. TFF bir irade göstereceğini bize iletti, bakalım ne olacak. Erteleme kararında kulüp başkanlarına sorulmadı. Süresiz erteleme kararı... Maçlar hemen Salı günü başlamaz. Herhalde kafasında başka bir takvim vardı. Sonrasında aklı selim kazandı."

KULÜPLER HAKEM AÇIKLAMASINDAN RAHATSIZ

"Hakemlerin hastane çıkışı açıklamaları, sözcü olarak seçtikleri kişiler içeride büyük rahatsızlık oluşturdu. Hakemliğin durumu ortada. Devre arasında çok ciddi radikal adımlar atılacağı, bu hakem sıkıntısının minimuma indirilmesi için bir yol haritası olduğu anlatıldı.

TFF de bize bu hakemlerle gitmeyeceğini defalarca söyledi. Şimdi TFF hangi noktada göreceğiz. Bu işi haftalardır konuştuk. Hakem atamaları için Almanya'ya gidildi, yeni sistem getirileceği söylendi. Bekliyoruz. TFF bir ara 'Bu hakemler bizi de mi yemek istiyor?' kuşkusu yaşadı. Hakem sorunu devam ediyor."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği toplantısından açıklama yapmadan ayrıldı.