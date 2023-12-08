Ali Palabıyık sessizliğini bozdu: Kariyerim bitirildi! Ali Koç ve Galatasaray itirafları çok konuşulacak

8 Aralık 2023 12:45 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 12:50

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Hürriyet Gazetesi

Eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, sessizliği bozarak olay açıklamalarda bulundu. Hürriyet'e konuşan Palabıyık, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un hakemlerle ilgili sözlerinin çok tehlikeli olduğunu belirterek "Özellikle sosyal hayatlarında taraftarların hakemlere karşı önyargı beslemesini talep etmek sakıncalı. Şu anda görev yapan bir hakemi düşünemiyorum. Bir kafede fotoğrafı mı çekildi, biri video mu çekiyor, arkadaşıyla konuşurken farklı durumlar ortaya çıkabilir mi gibi çok üzücü ve kötü bir durum." ifadelerini kullandı.

ALİ PALABIYIK: GALATASARAY MAÇI KARİYERİMİ BİTİRDİ

Hakemlik kariyerinin bitirildiğini iddia eden Ali Palabıyık, "Rizespor - Galatasaray maçının son dakikasında verdiğim kararla hakemlik kariyerim bitirildi. Ülkemde hakemlik yapamadığım gibi UEFA’da da hem maçım hem de UEFA kış semineri davetim geri çekildi. Bu olaylar sonrası UEFA’nın bana bakış açısı değişti, Avrupa’da yönettiğim maçların kalitesi dahi düştü." ifadelerini kullandı.

ALİ PALABIYIK: ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 3 MAÇIM ÇOK GÜZEL GEÇTİ

Kendisine haksızlıklar yapıldığını dile getiren Ali Palabıyık, "Türkiye’de bize ağabeylik ve hocalık yapan, içimizde olan faktörler de devreye girdi. Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus’tan sonra Şampiyonlar Ligi’nde görev almak benim için büyük gururdu. Daha da yukarılara giderim derken, son çıktığım Şampiyonlar Ligi maçındaki gözlemci notum UEFA Hakem Kurulu müdahalesiyle değiştirildi. Şampiyonlar Ligi’ndeki 3 maçım da çok güzel geçti lakin devamı gelmedi maalesef." dedi.

'BU HAKEMLERİ BİTİRELİM DENMİŞ'

8 Mart 2022 tarihinde bazı hakemlerin gözden çıkarılmasıyla ilgili verilen kararı hatırlayan Ali Palabıyık, "Aslında gündemde Serdar Tatlı başkanın üç hakemle ilgili ‘isim verme’ raporu vardı. Benim Rizespor-Galatasaray maçı da bu tartışmaların üzerine geldi. Ferhat Gündoğdu başkan ‘Ligin 2. yarısında başlıyorsunuz’ dedi ancak yine başlayamadık. Bu kez de ‘onay bekliyoruz’ dendi. Düşünsenize, FIFA 1. Kategori hakeminiz ülkesinde maça çıkacak, MHK Başkanı onay bekliyor. Onayın çıkması 1.5 ayı buldu. Tam başladık, güzel gidiyor derken 8 Mart olayını yaşadık. Aslında 8 Mart’ın ortaya çıkmasının tohumları benim yönettiğim Rizespor-G.Saray maçından sonra atılmış diye duydum. 12 kişilik bir liste yapılarak, kulüp başkanlarıyla ‘bu hakemleri bitirelim’ denilmiş." ifadelerini kullandı.