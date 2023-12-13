Halil Umut Meler Selçuk'taki evine döndü! Hakemliği bırakmayı düşünüyor

13 Aralık 2023 19:32 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 19:34

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

FIFA kokartlı hakme Halil Umut Meler, Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçındaki saldırı sonrası sağlığıyla ilgili herhangi bir şey olmadığını, gerekli açıklamaların yapıldığını bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI KARŞILADI

Acıbadem Ankara Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra kara yoluyla İzmir'e gelen Meler'i evinin bulunduğu Selçuk ilçesi Pamucak Mevkii Sokağı'ndaki Pamucak Tur Sitesi girişinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

Evine yürüdüğü sırada gazetecilerin sağlığıyla ilgili sorusunun üzerine Meler, "Sağlık durumum iyi, herhangi bir sıkıntı yok, zaten doktorlar gerekli açıklamayı yaptılar. Teşekkür ederim. Evime geçmek istiyorum, sağ olun." dedi.

HAKEMLİĞİ BIRAKABİLİR

Meler, "Hakemliğe devam edecek misiniz?" sorusuna "Şu anlık herhangi bir durum yok, sadece evime geçmek istiyorum." diye cevap verdi.

Basın mensupları eşliğinde evine doğru yürüyen Meler, kendisini karşılayanlara selamlaşıp, babası Bülent Meler'le kucaklaştıktan sonra evine geçti.