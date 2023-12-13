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    Dünyanın en iyi hakemi Collina'dan Halil Umut Meler açıklaması: Geçen ay söyledim

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Dünyanın en iyi hakemi Collina&#039;dan Halil Umut Meler açıklaması: Geçen ay söyledim

    FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Trendyol Süper Lig'de Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler hakkında açıklamalarda bulundu.

    FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'e destek oldu.

    Türk hakemi defalarca gördüğünü ve Arjantin'de düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda birlikte vakit geçirdiklerini belirten İtalyan hakem, "Çok iyi bir hakem ve çok iyi bir insan. Ankara'da yaşadıklarını hak etmedi." ifadelerini kullandı.

    Collina

    COLLINA: MORLUK GÖRÜNTÜLERİ KORKUNÇ

    Saldırıya uğradığı sırada Meler'in görevini yaptığını kaydeden Collina, "Halil Umut Meler'in saldırganlar tarafından tekmelendiği sırada yerde yatarken kafasını korumaya çalışması ve gözünün altındaki morluk görüntüleri korkunç." dedi.

    Dünya genelinde alt liglerde medyaya yansımayan olaylarda binlerce hakemin sözlü ya da fiziksel tacize uğramasın da dehşet verici olduğuna dikkati çeken İtalyan spor adamı, şunları kaydetti:

    "Onlar bilinmiyor. Bunların büyük çoğunluğu kariyerlerinin başındaki genç hakemler. Geçen ay Londra'da 'hakemlere yönelik şiddet, sözlü ve fiziksel tacizin futbolun geleceğine mal olabilecek bir kanser olduğunu' söyledim. Verdiği karar yanlış bile olsa bir hakem dövülemez. Bir penaltı atışı yüzünden arabası bombalanamaz ya da ateşe verilemez. Maalesef bu bir abartı değil çünkü bazı ülkelerde bunlar nadiren de olsa yaşanıyor."

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi
    Oynat

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

    Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

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