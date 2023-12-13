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    Halil Umut Meler’i yumruklayan Faruk Koca’nın cezası ne olacak? Hukukçular cevapladı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Halil Umut Meler’i yumruklayan Faruk Koca’nın cezası ne olacak? Hukukçular cevapladı
    Ankaragücü, Halil Umut Meler

    Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü Kulüp Başkanı Faruk Koca, gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Hukukçular, Koca'nın ne kadar ceza alacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

    Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

    Elmacık kemiğine darbe alan Meler'in hakemliği bırakabileceği iddia edilmişti.

    Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören FIFA kokartlı hakemin Faruk Koca'dan şikayetçi olduğu ve uzlaşmaya yanaşmayacağı belirtildi.

    Saldırganların Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama maddesine göre, 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

    Soruşturma, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçları kapsamında,  Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. 

    Faruk Koca

    FARUK KOCA CEZA ALACAK MI?

    Spor Hukukçusu Avukat Emin Özkurt, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın alacağı ceza hakkında değerlendirmelerde bulundu.

    NTV'ye konuşan Özkurt, "Bir hakeme karşı kamu görevi nedeniyle yapılduğı için ceza yarı oranda arttırılır. 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar." dedi.

    Bir diğer Spor Hukukçusu Avukat Alpay Köse ise hak mahrumiyeti cezasının verileceğini dile getirerek "3 yılı geçerse zaten süresiz hale geliyor. 3 yıl hak mahrumiyeti verdiğinde futbol ailesi içinde başkan olması mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

    FARUK KOCA'NIN HALİL UMUT MELER'E SALDIRDIĞI ANLAR

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi
    Oynat

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

    Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

     

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