Halil Umut Meler’i yumruklayan Faruk Koca’nın cezası ne olacak? Hukukçular cevapladı

13 Aralık 2023 10:03 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:04

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Elmacık kemiğine darbe alan Meler'in hakemliği bırakabileceği iddia edilmişti.

Ankara'da özel bir hastanede tedavi gören FIFA kokartlı hakemin Faruk Koca'dan şikayetçi olduğu ve uzlaşmaya yanaşmayacağı belirtildi.

Saldırganların Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama maddesine göre, 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

Soruşturma, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçları kapsamında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

FARUK KOCA CEZA ALACAK MI?

Spor Hukukçusu Avukat Emin Özkurt, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın alacağı ceza hakkında değerlendirmelerde bulundu.

NTV'ye konuşan Özkurt, "Bir hakeme karşı kamu görevi nedeniyle yapılduğı için ceza yarı oranda arttırılır. 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacaklar." dedi.

Bir diğer Spor Hukukçusu Avukat Alpay Köse ise hak mahrumiyeti cezasının verileceğini dile getirerek "3 yılı geçerse zaten süresiz hale geliyor. 3 yıl hak mahrumiyeti verdiğinde futbol ailesi içinde başkan olması mümkün olmuyor." ifadelerini kullandı.

FARUK KOCA'NIN HALİL UMUT MELER'E SALDIRDIĞI ANLAR