Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Seni öldüreceğim'

    Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Seni öldüreceğim'

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Halil Umut Meler&#039;in ifadesi ortaya çıktı! &#039;Seni öldüreceğim&#039;
    Halil Umut Meler, Ankaragücü

    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'in hastanede verdiği 'yok artık' dedirtti.

    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, ilk ifadesini hastanede verdi. Halil Umut Meler, Faruk Koca'nın saldırı sırasında neler söylediğini açıkladı.

    Ankaragücü - Rizespor maçının ardından ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı.

    'SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

    Meler, hastanede verdiği ifadesinde, "Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir." dedi.

    Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Seni öldüreceğim'

    FARUK KOCA: SADECE TOKAT ATTIM

    Faruk Koca'nın ifadesinde "Maç içerisinde hakemin vermiş olduğu kararlara çok sinirlendim. Bundan sonra da sahanın içerisine girerek hakeme yönelik tepkimi sözlü olarak dile getirecektim ama kendisine bir tokat attım. Tokat şiddetli değildi. Sadece tokat attım. Ben tokat attıktan 5 saniye sonra kendisini yere attı." dediği belirtildi.

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi
    Oynat

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

    Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...