Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı! 'Seni öldüreceğim'

12 Aralık 2023 14:14 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:31

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, ilk ifadesini hastanede verdi. Halil Umut Meler, Faruk Koca'nın saldırı sırasında neler söylediğini açıkladı.

Ankaragücü - Rizespor maçının ardından ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca ve beraberindekilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in ifadesi ortaya çıktı.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Meler, hastanede verdiği ifadesinde, "Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir." dedi.

FARUK KOCA: SADECE TOKAT ATTIM

Faruk Koca'nın ifadesinde "Maç içerisinde hakemin vermiş olduğu kararlara çok sinirlendim. Bundan sonra da sahanın içerisine girerek hakeme yönelik tepkimi sözlü olarak dile getirecektim ama kendisine bir tokat attım. Tokat şiddetli değildi. Sadece tokat attım. Ben tokat attıktan 5 saniye sonra kendisini yere attı." dediği belirtildi.