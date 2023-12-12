Hakem Halil Umut Meler’e saldırı olayında gözden kaçan an! Emre Belözoğlu öyle bir yakalandı ki…

12 Aralık 2023 12:51 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:52

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün tüm Türkiye büyük bir şok yaşadı. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Umut Meler’e tepki gösterip yumruk atması büyük yankı oluşturdu. Hem futbol yorumcularından hem de siyasilerden peş peşe kınama açıklamaları gelirken Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’nun hareketi sosyal medyada viral oldu. Emre’nin hakeme parmak salladığı o anlar kameralara yansıdı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın, Halil Umut Meler'e yumruk atmasından 15 saniye önce, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun hakeme parmak salladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İŞARET EDEREK PARMAK SALLADI

Kaydedilen görüntülerde Emre Belözoğlu'nun hakem Meler'i işaret ederek tepki gösterdiği ve parmak salladığı kaydedilmiş. İlhan Palut'un ise Belözoğlu'na sarılarak soyunma odasına götürmek istediği anlar kameraya yansıdı.

MAÇ SONUNDA ÖZÜR DİLEDİ

Olaylı maç sonrası basın toplantısına katılan ve kısa bir açıklama yapan Belözoğlu, "Söylenecek bir şey yok, sizlerden özür diliyorum. Söyleyecek bir şey yok, çok ama çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Mücadelenin bitiş düdüğü ile birlikte sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesiyle birlikte Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. Saldırı anları kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

Güvenlik güçleri sahaya girerek olayı kontrol altına aldı. Hakem Halil Umut Meler ve yardımcıları, çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle sahadan çıkartıldı.