FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan Halil Umut Meler paylaşımı: Yapılan skandal saldırıyı kınadı

12 Aralık 2023 12:30 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 13:07

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Anadolu Ajansı

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kınadı.

FIFA’DAN HALİL UMUT MELER PAYLAŞIMI

İsviçreli spor adamı yaptığı paylaşımda, "Futbolda saha içinde ya da saha dışında şiddete kesinlikle yer yoktur. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçı sonrasında yaşananlar kesinlikle kabul edilemez ve ne sporumuzda ne de toplumumuzda yeri yoktur.

Hakemler olmadan futbol olmaz. Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve görevliler oyunun tadını çıkarabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerekiyor. İlgili makamları bunun titizlikle uygulanması ve her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

HALİL UMUT MELER’İN SON DAĞLIK DURUMU NASIL?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumuna ilişkin hastane başhekimi açıklamalarda bulundu.

Başhekimin açıklamaları şöyle:

"Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık iyileşecektir. Sabah da beyin kontrolünü yaptık. Beyinde hasar yok. Kalıcı bir hasar kalmayacak gözünde. Bugün sadece olayın stresi ile sabah tansiyonu yükseldi. Onu kontrol altına aldık. Bugün de misafirimiz olacak, büyük ihtimalle yarın sabah taburculuğunu planlıyoruz."