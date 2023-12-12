Süper Lig hakemleri 'Hakem Derneği' üyeliklerinden istifa etti

12 Aralık 2023 15:17 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:02

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL'IN HABERİ - Süper Lig'in 15'inci haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma sonrası yaşananlar 'Türk futbolunun kara gecesi' olarak tarihe geçti. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın bitiş düdüğü ile birlikte sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Saldırı sonrası hakem Meler hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan başkan Koca ve beraberindeki 2 saldırgan tutuklandı.

HAKEMLERDEN MELER'E DESTEK

Karşılaşma sonrası yaşananlar hem Türkiye'de hem de dünyada büyük yankı uyandırırken, hakemler de yaşananlara büyük tepki gösterdi. Meler'e destek olmaya giden hakemler, hastane önünde açıklamada bulundu.

Arda Kardeşler, "Yaşananları herkes gördü. Şu anda hakemlik ve futbol konuşacak ve düşünecek halimiz yok. Şu an düşünebildiğimiz tek şey, Halil Umut Meler'in sağlığına ve ailesine bir an önce kavuşması. Sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler olarak tekrar bir araya gelerek kendisi ve geleceğimizle ilgili karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Mete Kalkavan ise, "Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum, hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan, hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, iftiralardan korkmaları değil, mesleğe duydukları saygıdandır. Bugün önceliğimiz, arkadaşımızın bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır" ifadelerini kullandı.

HAKEMLER DERNEK ÜYELİĞİNDEN İSTİFA ETTİ

Hakem Meler'e yumruklu saldırı olayının sonrasında hakemler, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği üyeliklerinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ünal, "Süper Lig hakemleri, VAR dahil hepsi Hakem Derneği üyeliklerinden istifa ettiler. Çok gereksiz olan dernek daha da değersiz olmuş oldu" ifadelerini kullandı.