Dünya basını Halil Umut Meler'i konuşuyor! 'Türkiye'nin en iyi hakemine vahşi saldırı'

12 Aralık 2023 09:03 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:14

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Yaşanan şok gelişme sonrası TFF, maçları süresiz olarak ertelediğini açıkladı.

Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası dünya basını da Türk hakemi manşetlerine taşıdı.

TUTTOSPORT: TÜRKİYE ŞOKTA

"Halil Umut Meler, Rizespor karşılaşması sonunda Ankaragücü'nün Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı. Birkaç saat önce Türkiye’nin başkentinde yaşananlar sansasyoneldi. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan ve 1-1'lik skorla sona eren maç sonunda ev sahibi kulübün başkanı Faruk Koca, hakeme benzeri görülmemiş sert bir şekilde saldırdı."

L’EQUIPE: TÜRK HAKEM TEKMELENDİ

"Rizespor'un son dakikada (1-1) beraberliği getiren golün ardından öfkelenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere düştüğünde de kişiler tarafından tekmelendi. Ankaragücü ile Rizespor arasında Pazartesi günü oynanan Süper Lig karşılaşması dramatik bir sahneyle sona erdi (1-1). 97. dakikada eşitliği bozan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yere yığılan Türk hakem daha sonra çok sayıda kişi tarafından tekmelendi."

OJOGO: TÜRK FUTBOLUNDA ŞOK

"Bunlar Türkiye'den bize ulaşan şok edici görüntüler. Portekizli Pedrinho'nun oynadığı Ankaragücü'nün başkanı Faruk Koca, Rizespor ile 1-1 berabere biten karşılaşmanın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı."

MARCA: ALIŞILMADIK, UTANÇ VERİCİ VE ÜZÜCÜ

"Alışılmadık, utanç verici ve üzücü: Ankaragücü Başkanı hakeme saldırmak için sahaya atladı. Türk takımının başkanı Faruk Koca, Rizespor ile oynanan ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçın 97. dakikasında aleyhine bir penaltıyı işaret ettiği için maç sonunda sahaya atlayarak hakem Umut Meler'e saldırdı."

BILD: TÜRKİYE’DE SKANDAL

"Türkiye'de skandal... Kulüp patronu hakemi dövdü. Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan Süper Lig maçında (1:1) hakem Halil Umut Meler'e (37) çirkin bir saldırı gerçekleşti. Maçın bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca (59) sahaya koştu ve hakemin yüzüne yumruk attı. Hakem yerde yatarken, diğer iki kişi kafasına tekme attı. Hakeme korkakça dayak saldırısı..."

ABOLA: “ANKARAGÜCÜ BAŞKANI HAKEME SALDIRDI”

"Ankaragücü’nün Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sinirler gerildi. Türkiye'den Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçı sonrası hakeme saldırdı. Bitiş düdüğünden kısa süre sonra kulübün başkanı, hakemin yanına gitti. Görüntüler tekrar diyalog odağına döndüğünde Faruk Koca’nın Halil Umut Meler'e yönelik saldırganlığını görüyoruz."

DAILY MAIL: HAKEMİN SURATINA YUMRUK ATILDI

"Ankaragücü Başkanı, Süper Lig'de Rizespor ile oynanan maçın ardından hakemin yüzüne yumruk ve tekme attı. Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından hakemin suratına yumruk atıldı. Maçın bitiş düdüğü sonrasında Halil Umut Meler'in karşısına, kameralara yansıyan iğrenç sahnelerde hakeme yumruk atanın Faruk Koca olduğu ortaya çıktı. Meler yere düştü ve yüzünü korumaya çalışırken en az iki kişi tarafından tekmelendi. Uzaklaştırıldıktan sonra gözünün şiştiği görüldü. Büyük bir oyuncu kalabalığı, antrenör ekibi ve güvenlik hızla olay yerine gelerek saldırıyı durdurdu. Sarsılan Meler’e ayağa kalkmasına yardım etti."