Türk futbolunda kara gece! Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi... Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

11 Aralık 2023 22:08 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 00:07

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Türk futbol tarihine damga vuran bir skandal yaşandı. Sahaya atlayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Hail Umut Meler'e yumruk attı. Neye uğradığını şaşıran hakem aldığı yumruk darbesi ile yere yığılırken peşinden gelen kulüp yöneticileri de tekmelerle saldırdı.

Saldırının ardından yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalıştı. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

SAHAYA ATLADILAR

Bu sırada MKE Ankaragücü taraftarı başkanları Faruk Koca'ya destek vererek tezahürat yaptı. Tribünlerden de sahaya giren taraftarlar oldu. Bu taraftarlara güvenlik görevlileri müdahale etti.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı.

TARAFTARLARDAN SALDIRIYA DESTEK!

Ankaragücü taraftarları ise sosyal medya platformu X’te “BÜYÜK BAŞKAN” tagı açarak Faruk Koca’ya arka çıktı.

Halil Umut Meler olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı

HAKEMLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MAÇA ÇIKMAYACAK

Hakemler bu skandal olaydan sonra gelecek hafta maç yönetmeme kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu olayın ardından acil toplanma kararı aldı.

HİKMET KARAMAN'A DA SALDIRMIŞ

2021 yılında Ankaragücü’nün teknik direktörlüğünü yapan Hikmet Karaman’dan olay sonrası çarpıcı bir açıklama geldi. Ünlü teknik adam “Faruk Koca, çalıştığım dönemde bana da yumruk attı. Artık bunu saklamanın anlamı yok” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: KABUL EDİLEMEZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olay sonrası sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz .Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

TFF BAŞKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek.

HAKEM MELER'E SALDIRIYA İLİŞKİN ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Rizespor müsabakasının bitiminde hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya ilişkin gerekli adli soruşturmanın başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, "Tüm şüphelilerin tespiti, mevcutlu olarak savcılıkta hazır edilmeleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KINAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Meler'e yapılan yumruklu saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." dedi.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN, HAKEM HALİL UMUT MELER'E YÖNELİK SALDIRIYI KINADI

Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı ve saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında yasal gereğin yapılacağını bildirdi. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakışmadı Ankara'ya, Ankaragücü'ne. Sorumlular hakkında yasal gereği yapılacak." ifadesini kullandı.

SPOR BAKANI BAK: BU GÖRÜNTÜLERİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Bak, Ankara’daki olaya tepki gösterdi. Bakan Bak, sosyal medya hesabından “MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz” paylaşımında bulundu.

TÜRKİYE EURO 2032'DE ALINACAK MI?

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