Futbolcular Halil Umut Meler'e sahip çıktı! Yumruk skandalı sonrası destek paylaşımları peş peşe geldi

11 Aralık 2023 23:45 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 02:44

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inip Türkiye'nin 1 numaralı hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya futbol dünyasından kınama yağdı.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan Instagram paylaşımında "O yumruk hepimize atıldı kardeşim! Yalnız değilsin" ifadelerini kullanırken futbolculardan da peş peşe paylaşımlar geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: KINIYORUZ

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu "Kınıyoruz" görseli paylaşarak "Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşananlar asla kabul edilemez. Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun ifadelerini kullandı.

UMUT NAYİR: UTANIYORUM

Fenerbahçe'nin milli golcüsü Umut Nayir "Hakeme ne söylense ne yapılsa kendini haklı gören bir zihniyet her tarafımızı sardı. Futbolun en savunmasız faktörünü el birliğiyle, günden güne baskılarınızla yok ettiniz. Başarısızlıklarınızın yükünü onlara yüklediniz. Yazıklar olsun. Utanıyorum bizi düşürdüğünüz bu halden" dedi.

BELÖZOĞLU: SADECE ÇOK ÜZGÜNÜM

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 1-1 Çaykur Rizespor maçı ardından basın toplantısında konuştu.

Belözoğlu, “Ya ben bugün için ne söyleyeyim ki? Ben sadece çok çok üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

GÖKHAN SAZDAĞI: ALIN 3 PUANINIZ SİZİN OLSUN

Kayserisporlu Gökhan Sazdağı X paylaşımında "Türk futbolunun kara gecesi. Yazıklar olsun sizin gibi insanlara. Alın 3 puanınız da sizin olsun" dedi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan: “Futbol çok güzel bir spor ama hiçbir güzellik insan hayatından daha önemli değil. Bugün yaşadığımız sahneleri kabul etmemiz mümkün değil. Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı kınıyorum."

BEŞİKTAŞ: YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ

Şiddeti Kınıyoruz! Şiddete maruz kalan hakem Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, üzücü hadiselerin bir daha yaşanmaması için gerekenlerin ivedilikle yapılmasını talep ediyoruz. Bu gece Ankara’da gerçekleştirilen saldırılar, bir kez daha, Türk futbolunun marka değerine, futbolun emekçilerine, futbola aşık çocuklarımızın ve gençlerimizin hayallerine ve tribünlerde sayılarının artmasını temenni ettiğimiz ailelerin güvenliğine karşı yapılmıştır.

Türk futboluna hak ettiği gerçek itibarı yeniden kazandırmak amacıyla, yetkili tüm kurumları gereken tedbirleri almak için göreve çağırıyor, Beşiktaş JK olarak bu yöndeki her çalışmaya sonuna dek destek vereceğimizi ilân ediyoruz. Hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyı bir kez daha kınıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

İSMAİK KARTAL: GEÇMİŞ OLSUN

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, X paylaşımında "Türk Futbol Ailesinin bir ferdi olarak yaşananlardan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler‘e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum . Kendisine, ailesine ve hakem camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

