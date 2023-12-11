Halil Umut Meler’e kim yumruk attı, neden saldırdı? (VİDEO) Ankaragücü Rizespor maçında ne oldu? İşte olaylar!

11 Aralık 2023 22:21 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 23:08

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halil Umut Meler’e kim saldırdı? Ankaragücü-Rizespor maçında Halil Umut Meler’e kimin yumruk attığı merak ediliyordu. İşte maç sonu yaşananlar…

HALİL UMUT MELER’E KİM YUMRUK ATTI?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Hail Umut Meler'e yumruk attı.

Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı.

Oynat Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca

HAKEMLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MAÇA ÇIKMAYACAK

Hakemler bu skandal olaydan sonra gelecek hafta maç yönetmeme kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu olayın ardından acil toplanma kararı aldı.

HİKMET KARAMAN'A DA SALDIRMIŞ

2021 yılında Ankaragücü’nün teknik direktörlüğünü yapan Hikmet Karaman’dan olay sonrası çarpıcı bir açıklama geldi. Ünlü teknik adam “Faruk Koca, çalıştığım dönemde bana da yumruk attı. Artık bunu saklamanın anlamı yok” dedi.

HALİL UMUT MELER KİMDİR?

Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 doğumlu Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.