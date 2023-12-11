Halil Umut Meler’e kim yumruk attı, neden saldırdı? (VİDEO) Ankaragücü Rizespor maçında ne oldu? İşte olaylar!
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Halil Umut Meler’e kim, neden yumruk attı? Ankaragücü-Rizespor maçının bitiş düdüğü ile birlikte ortalık karıştı. Maçın hakemi Halil Umut Meler’e biri yumruk attı. Saldırı sonucu Hakem Halil Umut Meler’in gözünde şişlik oluştu. Peki, Halil Umut Meler’e kim yumruk attı, neden saldırdı? Ankaragücü Rizespor maçında ne oldu? İşte detaylar…
Halil Umut Meler’e kim saldırdı? Ankaragücü-Rizespor maçında Halil Umut Meler’e kimin yumruk attığı merak ediliyordu. İşte maç sonu yaşananlar…
HALİL UMUT MELER’E KİM YUMRUK ATTI?
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya atlayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Hail Umut Meler'e yumruk attı.
Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı.
HAKEMLER ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA MAÇA ÇIKMAYACAK
Hakemler bu skandal olaydan sonra gelecek hafta maç yönetmeme kararı aldı. Türkiye Futbol Federasyonu olayın ardından acil toplanma kararı aldı.
HİKMET KARAMAN'A DA SALDIRMIŞ
2021 yılında Ankaragücü’nün teknik direktörlüğünü yapan Hikmet Karaman’dan olay sonrası çarpıcı bir açıklama geldi. Ünlü teknik adam “Faruk Koca, çalıştığım dönemde bana da yumruk attı. Artık bunu saklamanın anlamı yok” dedi.
HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler 1 Ağustos 1986 doğumlu Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır
18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.
29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.
Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.